Machín enaltece jogadores do Sevilla pela classificação na Europa League:“Fizeram parecer fácil”

O Sevilla derrotou o Újpest, da Hungria, por 3 a 1, no Estádio Ferenc Szusza. Com o resultado, a equipe espanhola garantiu a classificação para a terceira fase pré-eliminatória da Uefa Europa League.

O técnico Pablo Machín parabenizou o bom comprometimento dos jogadores, no qual, não relaxaram em nenhum momento do segundo confronto contra os húngaros mesmo tendo algumas dificuldades.

"Era o que todos os Sevillistas esperavam. Eles fizeram parecer mais fácil do que realmente é. Viemos com um bom rendimento, Mercado jogou os 90 minutos porque Pareja sentiu um desconforto quando voltou do aquecimento. Não era o ideal, mas terminou a partida bem. Com Banega foi como tínhamos programando, ser substituído depois da primeira etapa. O lado positivo é que não houve nenhuma lesão. Sergi estreou e Pejiño permaneceu em campo. Tudo correu de acordo e não houve feridos, então continuamos trabalhando", explicou.

Visando a primeira final desta temporada, contra o Barcelona pela Supercopa da Espanha, Machín mencionou que Sevilla precisa encontrar o equilíbrio devido as competições que estão por vir.

"Não é um troféu em jogo e não deve ser tomado como um obstáculo, mas como uma oportunidade de ganhar um título. Precisamos tomar a melhor decisão para competir duro e bem, mas não podemos ignorar os jogos da UEFA Europa League. Temos que apertar o modelo que você tem e dosar para deixar o Sevilla tão competitivo quanto possível”, concluiu.