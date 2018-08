Everton se aproxima da contratação do brasileiro Bernard, diz jornal inglês

Google Plus

O meia-atacante Bernard deve ser anunciado em breve como a mais nova contratação do Everton. De acordo com o portal inglês “Sky Sports”, o brasileiro de 25 anos, estaria acertando os últimos detalhes para concluir sua transferência ao clube da Inglaterra.

O jogador que atualmente pertence ao Shakhtar Donetsk, vinha sendo especulado em outros clubes europeus, como Milan, Inter de Milão e Chelsea.

A informação ainda foi confirmada pelo site "Globoesporte.com", que apurou também que Bernard, deve assinar um contrato por quatro temporadas, recebendo um salário anual de € 6 milhões (cerca de R$ 25,8 milhões na cotação atual), com multa rescisória de € 45 milhões (R$ 194 milhões).

Segundo informações, o jogador viaja ainda nesta segunda-feira para Liverpool, onde fará os últimos exames antes de ser anunciado de forma oficial pelo clube.

Alguns fatores foram fundamentais para o interesse do Everton, como a juventude de Bernard, e o fato do jogador ter se tornado um agente livre após o mês de junho, quando o time ucraniano tentou sem sucesso uma renovação com o atleta, o que o faria chegar de graça para qualquer clube.

Bernard tem alguns títulos importantes na carreira, como a Taça Libertadores de 2013, quando atuava pelo Atlético Mineiro, clube que o revelou. Pelo Shakhtar, o meia-atacante conquistou três Campeonatos Ucranianos. Em 2014, fez parte do grupo que disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira.

Se confirmada a negociação, o jogador terá como companheiro o compatriota Richarlison ex-Watford e Fluminense, contratado recentemente pelos “Toffees”.