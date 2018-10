Com gols de Vertonghen e Dele Alli, Tottenham vence Newcastle na Premier League

Neste sábado, Newcastle e Tottenham se enfrentaram pela primeira rodada da Premier League 2018. Os The Magpies receberam os Spurs, no St. James Park, e perderam por 2 a 1 . Os gols foram marcados por Joselu para o Newcastle; Vertonghen e Dele Alli fizeram para o Tottenham .

As partidas do Campeonato Inglês costumam ser muito disputadas e a deste sábado começou eletrizante, com três gols de cabeça nos dezessete primeiros minutos. O Tottenham abriu o placar, após cobrança de escanteio de Sánchez, com o cabeceio de Vertonghen. No lance, o árbitro teve que utilizar o auxílio da tecnologia para saber se a bola havia entrado totalmente, já que o goleiro Dubravka havia feito a defesa. Dois minutos depois, o Newcastle empatou, Matt Richie cruzou para a área e Joselu balançou as redes com um cabeceio certeiro.

Os Spurs desempataram o jogo aos dezessete minutos, Aurier cruzou para a área e Dele Alli marcou de cabeça. No restante do primeiro tempo, ambas equipes tiveram grandes chances de gols e não diminuíram a intensidade do jogo. Com destaque para o número de finalizações que foram dezesseis, sendo 9 do Tottenham e 7 do Newcastle.

(Foto: Divulgação/Tottenham)

Na segunda etapa, o Newcastle começou mais agressivo e Diamé finalizou forte, acertando a trave do goleiro Lloris. Já o Tottenham, preocupou-se em defender e valorizar a posse de bola. Porém, quase marcou o terceiro com uma bela finalização de pé esquerdo do volante Sissoko. Já o Newcastle quase empatou ao quarenta minutos, com um chute no travessão de Rondón. A etapa final teve menos chances claras de gol, logo, a partida terminou com o mesmo placar do primeiro tempo e com um total de 15 chutes à gol de cada lado.

O próximo jogo do Tottenham na Premier League será no próximo sábado, às 11h (horário de Brasília), contra o Fulham. Já o Newcastle jogará fora de casa, às 8h30, contra o Cardiff City.