Guia VAVEL Itália da temporada 2018-19: Lazio

A expectativa da Lazio para a temporada 2018/19 é melhorar as suas performances e brigar novamente para se classificar para a próxima Champions League, seja pelo campeonato italiano ou com um título da Europa League, que seria inédito.

Na temporada 2017/18, a Lazio surpreendeu positivamente, praticando um futebol muito vistoso, mas acabou perdendo a última vaga na máxima competição europeia na última rodada da Serie A, em casa, no confronto direto diante da Internazionale. Em 38 partidas, foram 72 pontos ganhos que vieram através de 21 vitórias, 9 empates e apenas 8 derrotas. Marcou 89 gols e sofreu outros 49 gols.

Estádio Olímpico de Roma será mais uma vez a sede dos jogos da Lazio na temporada. Foto: Divulgação/Lazio

O time de Simone Inzaghi promete fazer uma temporada tão boa quanto à última, já que a base segue a mesma e ainda vieram alguns reforços pontuais em posições mais carentes. A Lazio promete chegar forte na luta por vaga na Champions League e quem sabe também pelo Scudetto.

Já na Europa League, a equipe parou nas quartas-de-finais na última competição, sendo eliminado pelo Salzburg da Austria depois de ficar com boa vantagem no mata-mata. Agora, a equipe está preparada para chegar mais longe no torneio continental e quem sabe jogar uma final, como em 1998.

Técnico Simone Inzaghi busca dar sequência ao bom trabalho da última temporada. Foto: Divulgação/Lazio

Saídas: Federico Marchetti (G, fim de contrato), Stefan De Vrij (Z, fim de contrato), Felipe Anderson (M/A, West Ham), Filip Djordjevic (A, fim de contrato).

Chegadas: Silvio Proto (G, sem contrato), Francesco Acerbi (Z, Sassuolo), Riza Durmisi (LE, Betis), Milan Badelj (V, sem contrato), Valon Berisha (M, Salzburg), Joaquin Correa (M/A, Sevilla).

Igli Tare, dirigente responsável pelas transferências da Lazio, novamente fez um mercado eficiente e sem gastar muito, Basicamente, os jogadores contratados vieram com o dinheiro da venda de Felipe Anderson cerca de €38 milhões (com bônus podendo chegar a €45) e foram supridas as principais carências do elenco e agora a equipe parece mais encorpada para a temporada 18/19.

Vale ressaltar também a importância de ter segurado dois jogadores essenciais para a equipe e que tiveram muitas sondagens e/ou ofertas no mercado. Immobile e Milinkovic-Savic ficam na Lazio, o que dá esperança para a torcida de uma temporada ainda melhor que a anterior.

Assediado no mercado, Milinkovic-Savic permanece na Lazio e é uma das estrelas da Serie A nesta temporada. Foto: Divulgação/Lazio

O ponto forte dessa equipe certamente é o sistema ofensivo que funciona a mil maravilhas e conta com um inspiradíssimo Ciro Immobile que marcou 41 gols na temporada passada, além de ótimos coadjuvantes como Milinkovic-Savic e Luis Alberto que fazem o time ter um contra-ataque fatal, mas que também sabe perfurar defesas ferrenhas.

Entretanto, Inzaghi precisa ajeitar o sistema defensivo da equipe para essa temporada se quiser melhores resultados, porque a Lazio sofreu muitos gols e isso custou objetivos mais importantes que a equipe poderia ter alcançado, mesmo com jogadores de muita qualidade no setor.