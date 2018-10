Em jogo eletrizante de cinco gols, Chelsea bate Arsenal em clássico londrino na Premier League

Partida válida pela segunda rodada da Premier League, disputado no estádio Stamford Bridge, EM LONDRES.

Em um jogo disputado, o Chelsea venceu o Arsenal, por 3 a 2, neste sábado (18), no Stamford Bridge, pela segunda rodada da Premier League. O primeiro clássico entre as equipes londrinas na temporada contou com os gols de Pedro, Morata e Alonso, para o Blue Army, enquanto Mkhitaryan e Iwobi marcaram para os Gunners.

Os mandantes mostraram sua força logo nos primeiros movimentos de partida e, com oito minutos, Pedro abriu o placar. Em uma jogada por traz da linha de defesa visitante, Jorginho fez um lançamento para Alonso, que avançou pela esquerda e tocou para o atacante espanhol empurrar para a rede.

Aos 20, Morata ampliou a vantagem para os Blues. Em novo passe longo em direção ao ataque, o camisa 29 superou a marcação de Mustafi e deslocou Petr Cech, guardando no canto direito da meta.

Os Pensioners dominavam o confronto, tendo 64% de posse e trocando passes no setor ofensivo sem encontrar dificuldades. A equipe comandada por Unai Emery só conseguiu ameaçar em uma oportunidade, uma chance clara desperdiçada por Aubameyang, que com o gol vazio acabou isolando.

Mas, nos instantes finais da primeira etapa, o Arsenal foi pra cima e, com 36, Mkhitaryan descontou. O meia armênio arriscou da meia lua e acertou o contrapé de Kepa, que chegou a tocar na bola mas sem conseguir defendê-la.

A equipe vermelha e branca se animou, cresceu em campo e conseguiu o empate ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos. Pela direita, Mkhitaryan recebeu passe de Bellerin e cruzou para Iwobi, que apareceu entre os defensores para igualar o resultado.

Iwobi empatou a partida, aos 41 do primeiro tempo (Foto: Divulgação / Arsenal)

No segundo tempo, Aubameyang chegou a virar a partida, aos 11, mas o juiz assinalou impedimento. Na sequência, Morata também teve o lance anulado pela arbitragem, mas Cech havia feito a defesa. Os elencos continuaram mostrando disposição para ficar a frente no placar, mas apresentando problemas nas finalizações

Em cobrança de falta próximo à área, com 26, David Luiz cobrou com precisão, por cima da barreira, mas o arqueiro dos Gunners se posicionou bem e espalmou o perigo. Pouco depois, Pedro cruzou na esquerda e Kanté cabeceou livre, mas mandou por cima do gol.

Com o duelo se encaminhando para o fim, Marcos Alonso marcou o dele, garantindo a vitória para os Blues. Hazard, que entrou no lugar de William, fez bela jogada individual e cruzou para o lateral esquerdo desviar e superar o goleiro.

O resultado deixa os mandantes na liderança da competição, chegando a seis pontos. Os visitantes, que ainda não pontuaram na competição, ficam na 17ª colocação. No próximo sábado (25), o Arsenal volta a campo para enfrentar o West Ham, no Emirates Stadium, às 11h (Horário de Brasília) . Um dia depois, o Chelsea visita o Newcastle, no St. James´Park, às 12h.