Mourinho admite erros defensivos contra Brighton e que segundo gol "Chegou tarde demais"

O Manchester United tropeçou fora de casa e foi derrotado para o Brighton and Hove Albion, nesse domingo (19), no Falmer Stadium, pela segunda rodada da Premier League. O resultado deixa os Red Devils na 10ª posição, com três pontos, afastando o clube dos primeiros colocados na competição.

O treinador José Mourinho, em entrevista coletiva, admitiu que esse não era o resultado aguardado e que as falhas no setor defensivo foram determinantes para a derrota.

"Eu não estava esperando por grandes erros como os que cometemos e fomos punidos por eles. Nós viemos com uma certa intenção e de repente estávamos perdendo por 2 a 0. No segundo tempo, um gol poderia ter mudado as coisas, mas chegou tarde demais para nós", disse o técnico.

Questionado sobre a ausência de Alexis Sánchez e a presença de Anthony Martial no elenco titular, o técnico do United comentou que o chileno sofreu uma lesão, que acabou tirando o atleta momentos antes da partida.

"Alexis ia jogar (no lugar de Martial), mas acabou tendo um pequeno problema e decidimos por dar chance a outro atacante. Não acho que tenha sido algo grave, eu diria coisa de uma semana ou duas no máximo", explicou José Mourinho.

O próximo compromisso da equipe de Manchester será em casa, na segunda-feira (27), contra o Tottenham, no Old Trafford. A partida terá início às 16h (Horário de Brasília).