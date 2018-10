Salah decide, Liverpool derrota Brighton e assume a liderança da Premier League

O Liverpool é o primeiro time a vencer a terceira seguida nessa temporada da Premier League, após a vitória, por 1 a 0, contra o Brighton & Hove Albion, neste sábado (25). O único gol do confronto foi marcado por Mohamed Salah, aos 17 do primeiro tempo.

Logo cedo, os mandantes foram pra cima e quase marcaram, aos quatro. Salah disparou pela direita e fez bom passe para Sadio Mané, que chutou de primeira, passando ao lado da trave. Pouco tempo depois, o camisa dez cruzou para Roberto Firmino cabecear firme, para baixo, mas Ryan, no reflexo, fez uma grande defesa e salvou os visitantes.

Com 14 minutos, Keita sofreu falta perigosa, quase dentro área. Na cobrança do lateral Alexander-Arnold, a bola passou ao lado da barreira e acertou o travessão. Dominando o confronto, os Reds abriram o placar aos 21, com Salah. A zaga dos Seagulls vacilou, Firmino ganhou o lance e tocou para o egípcio chutar colocado e guardar no cantinho esquerdo da meta.

Assim como nos últimos jogos , a equipe comandada por Jürgen Klopp apresentou um ritmo muito intenso, trocando passes em velocidade e, no setor ofensivo, buscando finalizar com frequência. Foram sete finalizações no total, acertando cinco no alvo.

Já no fim da primeira etapa, Firmino fez boa jogada, tabelando com Robertson. O atacante brasileiro encontrou espaço e arriscou de longe, passando perto, mas subindo demais e indo pra fora.

Salah comemora o primeiro gol do Liverpool na partida (Divulgação / Liverpool)

No começo do segundo tempo, aos dois minutos, Murray conseguiu passar pela marcação e lançar para o meio da área, Joe Gomez afastou mal, e a chance ficou nos pés de Knockaert, que chutou errado e desperdiçou uma grande para os Albions.

Após o susto de levar o empate, os Liverbirds retomaram o controle da partida. Em cobrança de falta ensaiada, Salah levantou e Van Dijk subiu mais que todo mundo e testou firme, mas sem força e no meio do gol, sem perigo para Ryan. Aos 27, em tentativa de cruzamento rasteiro de Robertson, que acabou sendo desviado, surpreendendo a defesa e quase entrando.

Com calma, o time da casa tocava a bola em busca de espaços. O clube do sul da Inglaterra tentava entrar no jogo, querendo ficar no ataque, mas tinha apenas 28% de posse, aceitando os passes do adversário. Nos instantes finais, Gross cabeceou livre dentro da área, mas Alisson apareceu bem para espalmar e evitar o empate.

O resultado deixa os Reds provisoriamente na liderança da competição, com nove pontos. Os Seagulls sofrem sua segunda derrota no torneio, permanecendo com três e ficando na 12ª posição.

Na próxima terça-feira (28), o Brighton volta a campo para enfrentar o Southampton, pela Copa da Liga Inglesa. O Liverpool joga no próximo sábado (01), quando visita o Leicester, no King Power Stadium, pelo Campeonato Inglês.