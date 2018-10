Klopp exalta invencibilidade do Liverpool, mas evita empolgação:  "Temos muito trabalho a fazer"

O Liverpool recebeu o Brighton neste sábado (25) pela terceira rodada da Premier League. Os Reds venceram por 1 a 0 com gol de Mohamed Salah e assumiram a liderança da competição além de ser o único time com 100% de aproveitamento até agora.

O técnico Jurgen Klopp gostou do desempenho da equipe, mas evitou empolgação com a liderança:

"Não é um momento interessante na temporada para estar no topo da tabela, não. Não há problema com isso. Nove pontos depois de três jogos, nada negativo sobre isso. Mas se você assistir aos jogos, você vê, e nós sabíamos disso antes do jogo, e agora provavelmente mais algumas pessoas sabem disso: ainda temos muito trabalho a fazer. Nenhum problema com isso também. A primeira metade foi, penso eu, como deveria ser - boa mentalidade, muito paciente nos momentos certos, passando pela formação, criando momentos. E nós marcamos o gol e poderíamos ter marcado mais. Eu não acho que eles tiveram uma chance no primeiro tempo".

No segundo tempo, o goleiro brasileiro recém contratado, Alisson deu um lindo chapéu no atacante do Brighton. Klopp gostou do lance,apesar de ter confessado não estava acostumado com esse tipo de lance:“O pequeno lençol que ele deu foi muito emocionante, mas eu não preciso disso. Eu nunca tive um goleiro brasileiro antes, então talvez eu tenha que me acostumar com isso também. Está claro que ele sabe jogar futebol, gostei mais da defesa no fim do jogo do que da cavadinha, mas entendo que foi a decisão correta naquele momento."

Os Reds acertaram hoje a transferência do goleiro Karius por empréstimo para o Besiktas . O treinador ficou feliz pela oportunidade do goleiro evoluir no futebol Turco

"Nos despedimos ontem. Ele está realmente ansioso por isso, então é bom. É bom para ele, eu realmente acho. Loris é um goleiro fantástico com uma ótima idade para goleiros. Quando eu vi a equipe do Besiktas, é uma equipe bastante experiente que eles têm lá. Eles têm uma boa chance de ganhar o campeonato na Turquia, isso é legal. Agora eles têm um bom goleiro. Estou muito feliz por ele e ele ficou muito feliz com a oportunidade também. Tudo bom. E nós temos Simon Mignolet aqui, um goleiro maravilhoso e perfeito também para nós. Essa é a situação agora. Além disso, as duas crianças [Kamil Grabara e Caoimhin Kelleher], claro".