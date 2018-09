Mesmo com derrota, Mourinho exalta torcida e jogadores do United: ''Time está unido"

Depois da derrota diante do Tottenham no placar de 3 a 0, dentro do Old Trafford, José Mourinho não iria escapar das críticas dos tablóides britânicos, que pressionam por uma saída do técnico português. De acordo com o treinador, os diabos vermelhos tiveram uma apresentação digna de vitória, mesmo não acontecendo.

"Nós tivemos muito azar. Trabalhamos muito bem durante a semana e nos preparamos para o jogo muito bem. Pelo ponto de vista estratégico e tático, não perdemos. Jogamos muito bem, os jogadores tiveram uma atitude fantástica e, no intervalo, o resultado, na minha opinião, deveria ter sido dois gols de diferença, no mínimo. Criamos mais chances do que em qualquer partida. Ficamos muito frustrados no intervalo com o resultado, mas acreditamos que venceríamos o jogo. Então algo mudou o jogo um pouco e a pontuação foi 2-0, mas a equipe estava no jogo. Não estou dizendo que com um gol, teríamos vencido ou mesmo empatado, mas estávamos muito no jogo e apenas o 3 a 0 esmagou a mentalidade do time. Uma coisa é perder em casa e merecidamente, outra coisa é perder imerecidamente e ser a melhor equipe, ter uma atitude fantástica e ser muito, muito azarada”, disse o treinador.

Mesmo com o revés, os torcedores dos United, terminaram a partida aplaudindo seus jogadores que retribuiram o carinho, agradecendo a torcida. E não foi diferente para José Mourinho que foi até o centro do campo, cumprimentando cada um de seus atletas e saudando uma parte da torcida. Sobre a reação dos fãs dos red devils, o português fez questão de elogiá-los.

“Nossos fãs não lêem jornais ou assistem televisão. Eles são mais inteligentes do que isso e eles responderam de uma maneira absolutamente incrível. Não acho normal que um time perca um jogo em casa e que os torcedores reajam da maneira que fizeram. Eles reagiram em relação ao que viram, em relação ao que sentem. A maneira como eles reagiram, para mim, conta tudo", explicou o técnico português.

Quando questionado sobre uma possível crise interna, o treinador descartou, dando como exemplo a atuação apresentada dentro de campo na derrota do time. Além disso, ele ressaltou que não há uma empatia entre os jogadores do elenco, sem um treinador que saiba como fazer isso e que caso o time não estivesse unido, não teriam jogado da forma que jogaram no clássico.

“Se alguém assistiu esse jogo, uma coisa é certa: o time está unido. Os garotos não teriam lutado da maneira que fizeram e não teriam dado o que eles deram se não estivessem unidos. Acho que deveria ser hora de parar com a mentira porque de outra forma as pessoas não acreditam no que lêem. Para que a equipe lute do jeito que fez, com empatia, solidariedade entre os jogadores e dignidade para jogar junto pelo Manchester United e perder em casa, é claro que é uma coisa muito difícil para qualquer um. Eu acho que um é claro: o time está unido. E não há união sem o treinador”, ponderou Mourinho.

No próximo sábado (1), o Manchester United enfrentrará o Bunrley, no Turf Moor, pela 4ª rodada da Premier League. Os Diabos Vermelhos ocupam a 13ª posição, com uma vitória e duas derrotas e terá o desfalque do zagueiro Phil Jones, com uma lesão sofrida na última rodada.