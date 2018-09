Heiko Herrlich aponta erros do Bayer Leverkusen após segunda derrota seguida na Bundesliga

O Bayer Leverkusen já acumula duas derrotas seguidas na Bundesliga, um início complicado. Desta vez contra o Wolfsburg por 3 a 1, jogando neste sábado (01), em casa na BayArena, pela segunda rodada do campeonato. O técnico do Leverkusen, Heiko Herrlich, observou após a atuação erros e falhas do time, como a parte defensiva e o toque de bola, além de lamentar o início pífio da equipe na temporada 2018/19.

"Erros como os que cometemos hoje não podem ser tolerados. Temos que acabar com isso e ver que começamos a tocar com intensidade por 90 minutos o mais rápido possível. O Wolfsburg mostrou que eles também têm uma ofensiva muito forte. Após o 1-0 defendemos com pouca intensidade. Nosso comportamento de início hoje não foi o que havíamos imaginado. Começar com duas perdas não atende à nossa demanda. Essa é uma situação difícil" afirmou.

Com o resultado ruim, o treinador disse que pretende melhorar os pontos fracos da equipe e focar suas energias e idéias já para enfrentar o próximo oponente, o Bayern de Munique.

"O Bayern será uma tarefa difícil. Temos que aprender com isso e tirar as coisas certas disso. Meu objetivo é que as coisas que fizemos hoje de maneira ruim façamos melhor da próxima vez. Contra o Bayern em algumas semanas, definitivamente precisamos ser mais robustos defensivamente. No primeiro semestre de hoje, vencemos apenas 42% dos nossos duelos. Isso é absolutamente muito fraco"

O comandante também comentou sobre a situação do brasileiro Wendell, que saiu do jogo no final do jogo após lesão com gravidade.

"Não parece tão ruim assim, sua cápsula está levemente rasgada, o que é muito doloroso, ele terá que parar na próxima semana, mas ele deve estar apto para a partida no Bayern" explicou o treinador.

O Bayer Leverkusen enfrenta o Bayern de Munique no próximo sábado (15), às 10h30, na Allianz Arena, pela 3ª rodada da Bundesliga, em busca de sua primeira vitória. Já o Wolfsburg, também no sábado, terá o duelo contra o Hertha Berlim, em casa na Volkswagen Arena, também às 10h30.