FIFA anuncia lista de indicados a melhores do mundo

A Fifa anunciou nesta segunda-feira (3), os três finalistas do prêmio The Best. Com caras novas na disputa, o croata Luka Modrić e o egípcio Mohamed Salah concorrem com o português Cristiano Ronaldo à exímio bola de ouro. Além disso, vale destacar que, após 12 anos, é a primeira vez que o argentino Lionel Messi não figura entre os três finalistas do prêmio.

+ Procurando camisas do seu time com desconto? Vai na Futfanatics

Começando pelo futebol feminino, as indicadas a melhor jogadora do mundo são:

Marta

A atacante brasileira, que atualmente representa as cores do Orlando Pride, comandou a Seleção Brasileira na campanha do título da Copa América Feminina 2018. Marta ainda anotou 13 gols e 6 assistências na Liga dos EUA, além de estar presente na seleção desta.

Ada Hegerberg

A atacante oriunda da Noruega defende o Olympique Lyonnais. Na temporada, Ada conquistou o título da Liga dos Campeões Feminina, e sagrou-se como a maior artilheira da história da competição, com 15 gols marcados. Também foi campeã da Ligue 1, marcando 31 gols em 20 partidas.

Dzsenifer Marozsán

A meio-campista alemã, também do Olympique Lyonnais, conquistou os títulos da Liga dos Campeões Feminina e da Ligue 1. Ademais, capitaneou a Seleção da Alemanha na campanha de qualificação para a Copa do Mundo Feminina, que ocorrerá em 2019.

Os comandantes femininos indicados ao prêmio são:

Reynald Pedros

O treinador conduziu o Lyon aos títulos da Liga dos Campeões Feminina e da Ligue 1. Pedros ganhou a Liga invicto, além de ter colocado o time na final da Copa da França.

Asako Takakura

A treinadora, que comanda a Seleção Japonesa, ganhou o título da Copa da Ásia de Futebol Feminino, em cima da Austrália.

Sarina Wiegman

A treinadora da Seleção Holandesa fez uma excelente eliminatória para a Copa do Mundo Feminina, marcando 21 gols e não levando nenhum durante os sete primeiro jogos. Além disso, colocou a Holanda na final da Taça do Algarve 2018.

Já no futebol masculino, os indicados a melhor goleiro do mundo são:

Thibaut Courtois

O goleiro do Real Madrid conquistou o terceiro lugar na Copa do Mundo da Rússia, defendendo a Bélgica.

Kasper Schmeichel

O goleiro da Seleção Dinamarquesa caiu nas oitavas de final da Copa do Mundo, mas teve excelentes atuações nela.

Hugo Lloris

O goleiro dos Spurs sagrou-se campeão da Copa do Mundo da Rússia 2018.

Os indicados a melhor treinador masculino são:

Zlatko Dalić

O treinador da Seleção da Croácia obteve uma campanha história na Copa, levando sua equipe ao vice campeonato do torneio.

Zinédine Zidane

O francês conquistou, pelo Real Madrid, seu terceiro título seguido de Liga de Campeões.

Didier Deschamps

O treinador ganhou a Copa do Mundo pela Seleção da França.

Os indicados a melhor jogador do mundo são:

Cristiano Ronaldo

Melhor jogador do mundo nas últimas duas temporadas, Cristiano Ronaldo é um dos favoritos ao prêmio pela conquista do tricampeonato da Liga dos Campeões com o Real Madrid. Apesar da queda nas oitavas de final da Copa do Mundo, o português teve ótimas atuações, que o ajudarão na disputa.

Luka Modrić

Modric é a maior ameaça de Cristiano. O croata, além de ter participado do mesmo tricampeonato da Liga dos Campões com o Real Madrid, ainda chegou na final da Copa do Mundo, depois de uma campanha histórica com a Croácia. O meia também foi eleito o melhor jogador da Copa, e o melhor jogador da Europa, pela UEFA.

Mohamed Salah

Salah fez uma temporadas magnífica pela equipe do Liverpool. O egípcio chegou à final da Liga dos Campeões, além de ter marcado 46 gols em 54 partidas pelo clube inglês e por sua seleção. Também fez o gol da classificação do Egito para a Copa do Mundo.

A cerimônia que escolherá os melhores do mundo será no dia 24 de setembro, em Londres.