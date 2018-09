Coutinho comemora estreia pelo Barcelona na Champions: "Será uma noite especial"

Na tarde desta segunda feira (17), Philippe Coutinho foi o jogador escolhido para conceder entrevista coletiva antes do confronto do Barcelona amanhã, terça feira (18), as 13:55 (horário de Brasília) contra o PSV da Holanda pela primeira rodada do grupo B da temporada 2018/19 da Champions League.

Considerado um dos grupos mais complicados da competição com, Tottenham e Inter de Milão compondo o grupo, Coutinho demostrou ansiedade por finalmente poder estrear com a camisa do Barça na competição, mas disse que cautela será essencial para sair em primeiro nesse grupo. O jogador que chegou ao clube catalão no início de 2018, não pode atuar no resto da competição pois já tinha entrado em campo pelo seu antigo clube, o Liverpool.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

"Será uma noite especial, estou ansioso por esse momento, já que no ano passado não pude jogar a Champions League aqui. Estamos em um grupo muito difícil. Será decidido por pequenos detalhes e precisamos ser 100% em cada jogo. Estou ansioso. A vontade de ganhar esta competição sempre é muito grande, tanto por causa das equipes que participam quanto pela grandeza do torneio. Faz tempo que o Barça não a conquista, e neste ano queremos ganhá-la", declarou o camisa 7 em coletiva de imprensa.

Quando questionado sobre o possível favoritismo do Barcelona, por ser considerado mais forte e por ainda jogar em casa, o jogador disse que é melhor deixar as pessoas de fora decidirem quem é o favorito para a partida, e que dentro de campo, todos são iguais.

"O favoritismo fica para a imprensa. Sabemos que somos 11 contra 11 e temos um grupo muito difícil, que será decidido por detalhes. Teremos que estar atentos para não sermos surpreendidos, por isso deixamos o favoritismo fora do campo e pensamos em ganhar", finalizou.