Correa se destaca, Lazio bate Udinese fora de casa e entra no G-4 da Serie A

Em jogo válido pela sexta rodada da Serie A, a Lazio visitou a Udinese nesta quarta-feira (26) e venceu por 2 a 1. Acerbi e Correa marcaram para a equipe biancocelesti, e o zagueiro Nuytinck descontou para os visitantes em belo gol de voleio.

O primeiro tempo da partida não teve emoção, com praticamente nenhuma chance de gol para ambas as equipes, em jogo de muitas trocas de passes ineficazes e que não levavam a nada.

O segundo tempo iniciou-se da mesma maneira, mas logo aos 16 minutos de jogo, após cobrança de falta de Luis Alberto, o goleiro Scuffet fez boa defesa, mas nada pode fazer no rebote, quando a bola sobrou limpa para Acerbi completar para o gol. Após o tento, a Lazio manteve seu ritmo e logo aumentou sua vantagem no marcador, em bela jogada individual de Correa pelo lado esquerdo, aos 22 minutos.

O time da Udinese só acordou para a partida quando tomou este segundo gol, tentando ir para cima. Os visitantes até conseguiram diminuir com um gol bonito do zagueiro Nuytinck, mas foi somente isto. A pressão e o desespero não surtiram efeito. Apesar das 11 finalizações e 18 cruzamentos, a equipe de Údine não foi eficiente e pagou o preço por isso.

Com a vitoria, a Lazio ocupa momentaneamente a terceira posição, com 12 pontos. Já a Udinese ocupa a nona posição, com oito pontos. A Lazio volta a campo neste sábado (26) em clássico contra a Roma, enquanto a Udinese volta a campo no domingo (27) contra a equipe do Bologna.