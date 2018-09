Com ajuda do VAR, Inter de Milão bate Cagliari e chega à terceira vitória seguida na Serie A

Neste sábado (29) em jogo válido pela sétima rodada da Serie A, a Inter de Milão derrotou o Cagliari pelo placar de 2 a 0, no Giuseppe Meazza. Os gols foram marcados por Lautaro Martínez e Matteo Politano.​

A inter entrou em campo sem algumas de suas principais estrelas como Mauro Icardi, Vecino e o croata Ivan Perisic, mas mesmo assim logo aos 12' de jogo em belo cruzamento do lateral-esquerdo brasileiro Dalbert a promessa argentina Lautaro Martinez fez seu primeiro gol no italiano em um bonito cabeceio. Após o tento, a primeira etapa não teve tanta emoção, a melhor chance foi um gol feito perdido da pequena área por Candreva.

No segundo tempo, os donos da casa procuraram admisnistrar resultado e não dava chances ao Cagliari, até que aos 72' em um escanteio o time visitante chegou ao empate com Dessena mas o tão famoso VAR entrou em ação e mostrou que o jogador havia feito o gol com a mão e foi prontamente anulado. Além disso, o meia recebeu cartão amarelo por tentar enganar a arbitragem.

Perisic que entrou aos 70', finalizou e foi bloqueado e ganhou o escanteio e assim surgiu o segundo tento nerazzurri. Após cruzamento, Politano fez belo gol de voleio sendo seu primeiro gol pelo novo clube.

A equipe Interista demonstrou uma força de elenco ao não usar suas principais estrelas e mesmo assim fazer um jogo seguro e sem riscos. Apesar do jogo ter sido tranquilo, alguns pontos a serem revistos para os próximos confrontos: são o excesso de cruzamentos sendo 29 tentados e apenas 8 corretos, e a questão de melhorar a precisão nas finalizações que podem custar a vitória.

Com o resultado, a Inter chega a quarta colocação com 13 pontos em 7 jogos. Já o Cagliari com a derrota permanece com 6 pontos na décima sexta posição estando apenas a 2 pontos da zona de rebaixamento.

A Inter de Milão volta a campo nesta quarta feira as 16h contra o Psv na Holanda. O Cagliari volta a campo apenas no próximo sábado contra o Bologna.