Eintracht Frankfurt vence Stuttgart fora de casa e embala na Bundesliga

Em embate na Mercedes-Benz Arena, na tarde desta sexta-feira (2), o Eintracht Frankfurt venceu o Stuttgart por um placar elástico de 3 a 0. Os gols dos visitantes foram marcados por Sébastien Haller (11'), Ante Rebić (32') e Nicolai Müller (89'). A partida foi válida pela décima (10ª) rodada da Bundesliga.

Logo no começo do jogo, os donos da casa foram pegos de surpresa. Aos 11 minutos, Sébastien Haller finalizou, do lado direito da pequena área, com o pé direito, para estufar as redes do goleiro Zieler. 1 a 0 para as Águias de Frankfurt que, por causa desse gol, assumiam a terceira colocação da Liga.

Aos 32 minutos, o Frankfurt marcava mais um. Após cruzamento do atacante Luka Jovic, Ante Rebic subiu no meio da área e, de cabeça, colocou a pelota no canto inferior esquerdo da meta adversária. 2 a 0 para os visitantes.

No apagar das luzes, as Águias ainda marcaram mais um. Depois de passe de Jovic, Jetro Willems entrou na área pelo lado esquerdo e cruzou para Müller que, de peixinho, marcou mais um. 3 a 0 e o fechamento do caixão do Stuttgart foi decretado.

O Stuttgart volta aos gramados no dia 10 de novembro, ao 12:30h, quando visita o Nuremberg, em partida válida pela décima primeira (11ª) rodada da Bundesliga. Já o Eintracht Frankfurt enfrenta o Apollon na quinta-feira (8), às 15:55h, em jogo válido quarta (4ª) rodada da Liga Europa.