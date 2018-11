Schalke 04 domina e derrota Galatasaray em casa pela Champions League 

Pela quarta rodada da UEFA Champions League, o Schalke 04 venceu o Galatasaray por 2 a 0, nesta terça-feira (6), no Veltins-Arena. Os gols dos Azuis Reais foram feitos por Burgstaller e Mark Uth

O primeiro tempo foi bem disputado, com pelo menos três chances boas para cada lado. O Schalke se deu melhor: aos 4 minutos, na primeira grande oportunidade, marcou. Burgstaller aproveitou que o goleiro Muslera perdeu a bola no limite da grande área e chutou para o fundo das redes.

Com esse gol, o Galatasaray partiu para cima, deixando espaços lá trás. Os donos da casa tentaram aproveitar, chegando com perfeito, porém se expondo também.

Os 45 minutos finais pareciam que seriam frenéticos iguais à primeira etapa. Aos 12 minutos, o time alemão ampliou o placar com Uth, que aproveitou que a zaga turca de perdeu em campo. O jogador recebeu cruzamento rasteiro, dominou, pensou e marcou o gol. Sentindo o baque, a equipe do os Leões não tiveram mais forças para atacar. Com isso, a equipe Gelsenkirchen também tirou o pé, passando a administrar a partida.

Com a vitória, o Schalke chega a 8 pontos, ficando em segundo lugar. Já o Galatasaray permanece com os 4 pontos do começo da rodada. O líder do grupo, Porto, está com 10 pontos.

O próximo jogo do Schalke 04 é contra o Eintracht, domingo (11). Já o Galatasaray visita o Kayserispor, no sábado (10).