Real Madrid vence Roma fora de casa e assume liderança do Grupo G

Na tarde desta terça feira (27), a Roma recebeu o Real Madrid no Stadio Olimpico na Itália. Em uma partida onde no primeiro tempo estava bem acirrada, com as duas equipes finalizando bastante, teve no segundo tempo, amplo domínio do time merengue que com o placar de 2 a 0 saiu com a vitória e com a liderança do grupo G.

Assim que a bola rolou tivemos um belo jogo. Com as duas agremiações atacando bastante e mostrando suas melhores armas para saírem com a vitória nessa partida foram exploradas.

A Roma teve como característica a velocidade, botando muita correria no jogo, o time da casa pode desequilibrar em vários momentos a defesa merengue com suas jogadas pela laterias do campo.

O Real explorou bastante o seu lado esquerdo com o brasileiro Marcelo e o galês Bale para botar força no poder ofensivo, mas as duas defesas se postaram bem para impedir que a bola fosse para o fundo das redes.

Porém, foi no final dos primeiros 45 minutos comecou a pressão dos donos da casa. Se atrapalhando bastante nas saídas de bola, os atacantes do time italiano estavam bem atentos para qualquer erro que pudesse ser revertido.

A maior chance perdida do jogo, foi nos minutos finais da primeira etapa nos pés do Ünder, o atacante recebeu um passe de Zaniolo que o deixou livre de marcação, na cara do gol e o mesmo conseguiu isolar a bola perdendo a grande oportunidade de deixar os italianos na frente no marcador.

No segundo tempo, as coisas começaram frenéticas. Com as duas equipes muito ativas ainda buscando um gol rápido, o Real levou a melhor e com um erro na saída de bola de seus defensores, Bale aproveita e abre o marcador da partida. Mudando totalmente o rumo do jogo. Após o tento, a Roma fica perdida e não consegue agir mais durante o tempo restante. E ai o segundo gol acontece.

Lucas Vázquez que recebeu uma assistência de cabeça de Benzema e aproveitou o seu bom posicionamento para ampliar a vantagem do time de Madrid na partida.

Com isso, a equipe mandante não conseguia mais atacar na partida deixando sua torcida bem revoltada. Depois que levou o segundo gol, a equipe da Roma até conseguiu dar alguns sustos nos visitantes, mas nada que pudesse ser revertido em chances claras de gols.

Os times entram novamente em campo pela UEFA Champions League no dia 12 de dezembro. A Roma joga contra o Plzen as 15:55 (horário de Brasília) fora de casa, Já o Real Madrid joga com o CSKA em Santiago Bernabéu ao mesmo horário lutando para se manter na liderança isolada do grupo.