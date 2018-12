Manchester City tem boa atuação, vence Bournemouth e garante mais uma rodada na liderança

Neste sábado (1º), o Manchester City recebeu o Bournemouth no Etihad Stadium, pela 14ª rodada da Premier League. O time visitante queria acabar com o jejum de três jogos sem vencer, e de nunca ter vencido os Cityzens. Enquanto do outro lado, o time comandado por Pep Guardiola tinha a missão de continuar na liderança. Na escalação, Gabriel Jesus e Danilo eram novidades. No fim, vitória dos mandantes por 3 a 1. Bernardo Silva, Sterling e Gundogan fizeram para o City, enquanto Wilson fez para os Cherries.

Logo no início do jogo Wilson teve uma boa oportunidade para o Bournemouth, mas acabou chutando por cima do gol. Depois o City impôs o seu jogo, como de costume, passando a ter o domínio da posse de bola e as melhores oportunidades.

Com 15 minutos no relógio, Zinchenko, improvisado na lateral esquerda, fez um ótimo lançamento para Sané, obrigando a saída do goleiro Begovic, que tentou abafar a jogada, mas a bola acabou sobrando na área e Bernardo Silva chutou para abrir o placar, 1 a 0 Manchester City.

Na sequência, outro lançamento para Sané, dessa vez Gundogan lançou rasteiro, o alemão parou, esperou e cruzou para a entrada da área, na direção de Bernardo, mas a finalização saiu errada. Gabriel Jesus teve duas oportunidades, mas a zaga cortou na primeira e na segunda o brasileiro tinha posição irregular. O City continuava dominando o jogo, mas a defesa do Bournemouth conseguia afastar.

O Bornemouth resolveu sair, e com 38 minutos, King recebeu na ponta esquerda e cruzou para Wilson, que finalizou, mas Ederson fez boa defesa. O time visitante iniciou uma forte pressão a partir desse momento. Com 42 minutos foi a vez de King finalizar, Otamendi conseguiu travar, mas um minuto depois, Francis recebeu na direita e fez o cruzamento para Wilson, que subiu muito alto para empatar a partida: 1 a 1.

Com quase 70% de posse de bola, o primeiro tempo terminou com um sabor amargo para o City. Já o bravo Bournemouth, foi para o vestiário bem confiante.

Na volta do intervalo, o Bournemouth jogava como terminou o primeiro tempo, pressionando a defesa e tentando criar uma chance para virar o jogo. Durou exatamente cinco minutos, até o City se recuperar, passar a ter a bola e criar uma chance com Sterling, que fez fila, mas mandou a bola na trave e no rebote a defesa afastou.

Não demorou muito para sair o gol de desempate. Com 12 minutos, Sterling serviu Danilo que bateu forte, Begovic espalmou e Sterling pegou o rebote e fez o 9º gol contra a equipe do Bournemouth, 2 a 1. Com este gol, o inglês se igualava na artilharia do campeonato, ao lado de Agüero e Aubameyang.

Aos 21, Gundogan cruzou e Gabriel Jesus raspou de cabeça para ótima defesa de Begovic. Essa foi a melhor chance do brasileiro no jogo. Na sequência, ele tocou para Fernandinho que estava livre, o meia chutou e errou por pouco.

Na marca de 31 minutos, David Silva entrou na vaga de Gabriel Jesus, e 2 minutos depois participou da excelente jogada de Sané, que rolou para Gundogan só escorar e ampliar o marcador, 3 a 1 City.

Sané, que vive grande fase, fez uma grande jogada pela esquerda há poucos minutos para o final, deixando Cook falando sozinho e obrigou Begovic a trabalhar novamente. A partida terminou com mais uma boa atuação do City, mesmo sofrendo um apagão minutos antes e depois do intervalo.

Com a vitória o time de Manchester abriu cinco pontos do Liverpool, que enfrentará o Everton amanhã, dependendo da vitória para encostar no líder novamente. Na terça (4), o Manchester City visitará o Watford, outro time que briga no meio da tabela.

O Bournemouth permaneceu na oitava colocação, podendo cair para a nona ao fim da rodada. Também na terça-feira (4), receberá o Huddersfield pela 15ª rodada do campeonato inglês.