Griezmann marca no fim e Atlético de Madrid vence Real Valladolid

O Atlético de Madrid derrotou o Real Valladolid por 3 a 2, neste sábado (15), no o estádio José Zorrilla, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols dos Colchoneros foram marcados por Kalinic e Griezmann, duas vezes. Calero e Saúl Ñíguez, contra, descontaram para os Roxos.

O confronto começou truncado e com faltas. Com poucas finalizações, a melhor oportunidade veio aos 26 minutos. Griezmann deixou Kalinic na cara do do gol. O atacante invadiu a área e mandou cruzado para o fundo das redes.

Não se intimidando com o placar inaugurado, o Valladolid teve uma boa oportunidade de deixar tudo igual. Nacho cruzou, Enes Ünal finalizou para fora. Aos 45’, Kiko Olivas desviou um chute de Griezmann com o braço. O árbitro de vídeo foi consultado e o juiz marcou pênalti. O camisa 7 converteu e ampliou para os visitantes.

Os Roxos foram imponentes nos primeiros minutos da segunda etapa. Aos 56’, Míchel cobrou escanteio e Fernando Calero cabeceou no meio da área. 2 a 1.

Dominando o campo de ataque, os donos da casa tiveram uma ajuda de Saúl Ñíguez para empatar. Aos 63' Ünal tentou de cabeça, a bola resvalou no meia Rojiblanco que mandou contra o patrimônio.

Com o cronômetro perto do fim, a defesa do time do noroeste da Espanha não tirou a bola dentro da área. Preciso, Griezmann finalizou com a perna boa no ângulo direito da baliza de Masip.

Com o resultado, o Atlético de Madrid está segunda posição e voltou a encostar no Barcelona: ambos possuem os mesmos 31 pontos. Contudo, a equipe Blaugrana enfrenta o Levante neste domingo (16). O Real Valladolid permanece na 12ª colocação, com 20.