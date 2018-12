Messi brilha e Barcelona goleia o Levante fora de casa

Em uma partida que se desenhava difícil, o Barcelona visitou o Levante no estádio Ciutat de Valência e não fez cerimônia para ser indigesto e emendar sonoros 5 a 0, acabando de forma gelada com a euforia dos jogadores e torcedores dos donos da casa em mais um jogo da La Liga. Os gols dos grenás foram marcados por Messi, três vezes, Suárez e Piqué.

O resultado acabou sendo uma espécie de "revanche", já que o Levante havia sido o time que afastou as chances do Barcelona ser campeão inédito na temporada passada, ao vencer de forma surpreendente os Culés no mesmo estádio de hoje.

Com o placar, o Barça segue na liderança. Dessa vez com 34 pontos, três a mais que Sevilla e Atlético de Madrid. Irregular, o Real Madrid só tem 29. Apesar da pesada derrota, os Granotes seguem fazendo uma boa campanha dentro de sua realidade. O time é o oitavo com 22 pontos conquistados, estando apenas a dois do Getafe, último clube que teria lugar na Liga Europa.

Mesmo com o placar dilatado no fim, o Barcelona penou muito nos minutos iniciais do jogo. Sofrendo a pressão habitual que todos os times se deparam quando enfrentam os donos da casa em seu domínio, os catalães tiveram que contar com a sorte em alguns momentos, como na bola na trave de Boateng, que no último encontro entre os dois times já havia feito um hat-trick. Como quem não faz leva, Suárez abriria o placar praticamente no lance seguinte. Messi fez fila, desafogou o jogo naquele instante e deu linda bola para o uruguaio jogar uma tonelada de gelo em cima dos mandantes.

Tomar o gol estando tão bem na partida fez o Levante sentir o baque. O Barcelona já conseguia tocar mais a bola e controlar o jogo ao seu gosto. Foi assim que poucos minutos antes do apito para o intervalo Messi marcou o seu primeiro do jogo. Busquets aproveitou um passe errado na saída de jogo do adversário e mandou para o argentino que ganhou na corrida contra o zagueiro, invadiu a área e explodiu as redes do goleiro.

A postura que entrou em campo na segunda parte e a forma fácil que conseguia envolver a equipe de Valência deixou claro o que estava por vir. Logo no primeiro minuto em um contra-ataque de brilhar os olhos, a bola pararia no pé de Messi na entrada da área. Para variar, o argentino não desperdiçou e bateu sem chances para o goleiro Olázabal. 3 a 0 e goleada desenhada.

Sem tentar mais nada e ressabiado em tomar um caminhão de gols perante ao seu torcedor, o Levante diminuiu as linhas e encurtou os passes, tentando evitar ao máximo a proximidade do Barcelona em seu campo de ataque. Mas não teve jeito: mais dois gols acabariam acontecendo. O primeiro aos 14 minutos, consagrando o hat-trick de Messi, que outra vez seria fatal na frente da barra. Aproveitando passe de Vidal, o gênio argentino só teve o trabalho de empurrar para as redes. E enfim o último com zagueirão Piqué, que já perto do fim dos 90 minutos teve fôlego para ir do campo de defesa até a área adversária e concluiu com êxito um contra-ataque digno de ir para os livros.