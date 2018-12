Allegri exalta vitória da Juventus em cima do Torino: "É um ótimo resultado"

No Derby della Mole, a Juventus venceu o Torino, por 1 a 0, no Olímpico de Turim, em partida valida pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Líder absoluta, o resultado deixou a Velha Senhora com 46 pontos, tendo um aproveitamento de 96% no torneio.

O técnico Massimiliano Allegri revelou que o triunfo em cima do Il Toro possui um gosto especial e reconheceu o bom momento do adversário.

"Foi um jogo complicado porque aconteceu apenas três dias depois do nosso jogo da Champions League, porque foi o derby e porque o Torino está em grande forma no momento. É um ótimo resultado para nós e um grande passo em frente", explicou.

Allegri ainda comentou que o gramado não estava em suas melhores condições. Além disso, esclareceu que a equipe foi melhor na segunda etapa pois o jogadores conseguiram se sobressair.

“Apesar de jogar em um campo ruim, jogamos bem no segundo tempo. Criamos muitas chances e não demos nada. Lutamos um pouco no primeiro tempo, quando estávamos com pressa, em parte por causa de sua pressão. Depois eles caíram um pouco e nós crescemos no jogo. Conseguimos jogar com mais espaços. Os rapazes leram bem o jogo e esperaram o momento certo para atacar. Eu não posso ter nenhuma queixa”, finalizou.