William José brilha, e Real Sociedad desbanca Real Madrid dentro do Bernabéu

A temporada atual definitivamente não é a dos sonhos para os torcedores do Real Madrid. Vivendo momentos de mais baixos do que altos, hoje foi mais um domingo de decepção para os merengues. Jogando em casa contra a Real Soecidad, pela 18ª rodada da La Liga, o time do técnico Solari viu os bascos surpreenderem e vencerem por 2 a 0, com gols do brasileiro Willian José e de Ruben Pardo, neste domingo (6).

Com o novo tropeço, o Real Madrid chegou a impressionantes seis derrotas em 18 jogos na Liga. Com mais três empates dentro da campanha até aqui, o aproveitamento é apenas um pouco maior que 50%, o que o coloca na 5ª posição, dez pontos atrás do líder Barcelona. Do outro lado, vencer o Madrid pode dar uma grande carga de confiança a Real Sociedad, que se recuperou depois de perder nas duas rodadas anteriores, e atingiu os 22 pontos, ficando hoje na 13º colocação.

Enquanto todos os olhares cercavam Vinícius Júnior, titular pela primeira vez na La Liga , quem de fato apareceu foi William José. Logo aos dois minutos da primeira etapa, Casemiro derrubou Merino dentro da área e o centroavante brasileiro ficou com a responsabilidade de bater o pênalti. Frio, William José esperou Courtois escolher um lado e bateu forte no meio do gol.

Tentando reagir e contando com um Vinícius Júnior bem na partida, driblando, ganhando faltas laterais e criando ocasiões, o Real Madrid viu as coisas ficarem mais difíceis aos 16 minutos do segundo tempo. Matando o contra-ataque com uma falta, Lucas Vázquez recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Mais tranquilo para assegurar a vantagem, a Sociedad ainda conseguiu se aproveitar da desordem tática dos mandantes e matou o jogo em um contra-ataque bem desenhado. William José outra vez, dessa vez como assistente. Recebeu no pico da área e deu com precisão para Ruben Pardo, que fuzilou de cabeça e decretou o resultado final da partida.