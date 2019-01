Com dois de Jesus, City vence Wolves e continua na cola do Liverpool

Na tarde desta segunda-feira (14), o Manchester City recebeu o Wolverhampton, e bateu-o por 3 a 0, com dois gols de Gabriel Jesus (10, 39') e um de Coady (78', contra). A equipe de Guardiola volta aos gramados no próximo domingo (20), quando visitam o Huddersfield, às 11h30. Já o time de Nuno Espírito Santo receberá o Leicester City, às 10h30, no sábado (19). Com a vitória, os anfitriões estão na segunda posição, com 53 pontos ganhos. Já os visitantes estão em 11º, com 29 conquistados.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

A partida começou eletrizante, com um gol do City aos nove minutos. Laporte serviu uma bola com açúcar para Sané no lado esquerdo. O alemão teve raciocínio rápido e cruzou para Gabriel Jesus estufar as redes, dentro da pequena área.

Com 18 minutos marcando no cronômetro, o Wolverhampton teve um jogador expulso. Bernardo Silva foi atingindo por um carrinho muito duro do zagueiro Boly, que foi mandado direto para o vestiário.

No minuto 38, pênalti para a equipe de Guardiola. Depois de ótimo passe de David Silva, Sterling recebeu a pelota e foi derrubado na área, em lance duvidoso, por Bennett. No lance seguinte, Gabriel Jesus foi para a bola, deslocou o goleiro Rui Patrício e anotou seu segundo tento no embate.

Já na segunda etapa, aos 32 minutos, saiu o terceiro e último do City. Pelo flanco esquerdo, De Bruyne cruzou fechado e Saïss tentou cortar. Contudo, na tentativa de corte, o meio-campista acabou desviando para o próprio gol, e sacramentado a derrota de seu time.