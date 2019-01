Anthony Martial renova com Manchester United por cinco temporadas

Anthony Martial assinou um novo contrato que o manterá no Manchester United até junho de 2024, informou o clube nesta quinta-feira (31). O francês de 23 anos, que está United desde 2015 quando saiu do Mônaco, já marcou oito gols nesta temporada da Premier League.

O atacante apareceu perto de deixar o clube sob o comando de José Mourinho, o ex-treinador do clube disse em novembro passado que Martial estava entre vários jovens no clube que tinham grande potencial, mas “Faltava maturidade”.

No entanto com a renovação do técnico interino, Ole Gunnar Solskjær, Martial está em excelente forma, com 10 gols em todas as competições. Ao falar sobre a renovação o jogador se diz feliz com a decisão do time.

"Desde o dia em que me juntei, me senti como parte da família United e fiquei incrivelmente humilde e impressionado com o calor e o amor de nossos fãs, que continuam a me surpreender com o apoio deles. Eu gostaria de agradecer Ole e sua equipe técnica por sua crença em mim e por me ajudar a levar o meu jogo para o próximo nível. Este clube tem tudo a ver com troféus e eu tenho certeza que o próximo pedaço de talheres não é tão longe ".

Pelas redes sociais o Manchester United divulgou a renovação de contrato com a seguinte frase: "Hoje ficou muito melhor"