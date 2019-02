Com gol de Ben Yedder, Sevilla derrota Lazio fora de casa na UEFA Europa League

Em jogo válido pela primeira partida da fase eliminatória da UEFA Europa League, Lazio e Sevilla se enfrentaram no Olímpico de Roma. O placar foi um simples 1 a 0 para os Hispalenses com gol do artilheiro Ben Yedder.

O equilíbrio do confronto foi grande, as chances de gol foram poucas e foram quase que na maioria do time visitante que conseguiu anular as principais armas da Biancocelesti além de conseguir controlar melhor a posse de bola.

O jogo começou com um equilíbrio muito grande, tendo muita disputa no meio-campo sem muitas chances, mas aos 21', o Sevilla mudou isso ao chegar com Escudero que deu bom cruzamento para Ben Yedder que teve apenas o trabalho de escorar para o gol.

Após o gol a Lazio até tentou reagir em lance com Marusic onde a bola foi salva em cima da linha, contudo a lesão de um dos seus principais jogadores ,Luis Alberto, acabou com as chances de reação da equipe que saiu de campo derrotada.