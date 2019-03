RB Leipzig domina e vence lanterna Nürnberg na Bundesliga

No centro-sul da Alemanha, o Nürnberg recebeu o Red Bull Leipzig pela 24ª rodada da Bundesliga. Sem sofrer algum momento de pressão, os Touros Vermelhos dominaram as ações da partida. O time da casa ainda desperdiçou um pênalti a seu favor, que fez falta, pois Klostermann marcou aos 40 minutos, dando a vitória aos visitantes.

Primeiro tempo sem muita emoção

A etapa inicial começou com o Nürnberg tentando atacar mais, porém barrava na falta de técnica do elenco. Do outro lado, o RB parecia se poupar diante da incapacidade adversária. Aos sete minutos, num ataque isolado dos donos da casa, o juiz marcou falta de Konaté em Valentini. VAR entrou em cena e corrigiu a marcação para dar o pênalti. Três minutos depois, Hanno Behrens bateu, a bola explodiu no travessão e não entrou.

Momento em que Behrens bate o pênalti (Foto: Divulgação / Bundesliga)

Com o susto, o Leipzig precisou se lançar mais ao campo ofensivo. Até que Klostermann, aproveitando sobra de um escanteio aos 40', mandou uma bomba de dentro da área, estufou a rede e abriu o placar (0 a 1). Os visitantes eram superiores mesmo sem pressionar bastante os lanternas do Campeonato Alemão, que erravam muito com a bola nos pés.

Segunda parte sonolenta

Ausência de novidades. O segundo tempo começou da mesma forma que a primeira se encerrou: Nürnberg pecando com a posse de bola e Leipzig esperando pacientemente o momento certo de ofender a defesa adversária. Dessa maneira, não houve tantas chances claríssimas de gol, e a partida levou muitos torcedores ao sono. Mas, aos 78', quase que o zagueiro Mühl fazia gol contra ao cabecear em recuada para o goleiro do FCN, que saia em direção à bola. O lance originou um escanteio, mas o RB não aproveitou. No fim das contas, os Roten Bullen saíram com a mais três pontos da casa nuremburguesa.

E agora?

Vencedor do confronto de hoje, o Red Bull Leipzig pula para a terceira colocação, com 45 pontos, roubando-a do Mönchengladbach, que entra em campo pela rodada contra o Bayern. Derrotado, o Nürnberg segue na lanterna, com 13 pontos, sem vencer há 18 jogos (cerca de seis meses).

Na próxima rodada, ou Touros recebem o Augsburg, que venceu o Dortmund, no próximo sábado (9), às 11h30. Já o FCN visita o Eintracht, no domingo (10), também às 11h30.