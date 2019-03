Na briga para não cair, Stuttgart vence confronto direto contra Hannover

Stuttgart e Hannover se enfrentaram neste domingo (03) pela 24ª rodada do Campeonato Alemão na Mercedes-Benz Arena. Em duelo de times que sofrem para escapar do rebaixamento, os donos da casa golearam os rivais por 5 a 1. Com dois gols de Zuber, e um de Muhammed Kabak e Mario Gómez, o time agora tem 19 pontos na 16ª colocação. Jonathas descontou para o Hannover, que segue com 14 pontos na 17ª posição.

O jogo

Os donos da casa não tiveram dificuldade em manter pressão e ir para cima dos adversários. Aos quatro minutos, o veterano Mario Gómez abriu o placar. Sem maiores dificuldades e agora com a vantagem de um gol, o time da casa foi para cima para ampliar o saldo. Aos 16, Kabak marcou e deixou 2 a 0 para o Stuttgart. Já com problemas no desempenho, o Hannover tentou segurar, mas as falhas levaram ao segundo gol de Kabak aos 45 da primeira etapa, deixando 3 a 0.

No segundo tempo, com a larga vantagem, o Sttutgart e desacelerou, o que acabou abrindo margem para Jonathas marcar para o time visitante, mas o time verde não conseguiu comemorar por muito tempo. Quando o Hannover começou a pressionar, Zuber aumentou a goleada para 4 a 1, em favor do Stuttgart e em seguida, foi para 5 a 1, dando encerrada a partida.

Próximos compromissos

O Stuttgart tem pela frente um grande desafio: o líder Borussia Dortmund, no próximo sábado (09), às 11h30, no Signal Iduna Park, pela 25ª rodada da Bundesliga. Já o Hannover recebe em casa o Bayer Leverkusen também no sábado, às 11h30.