Bayer Leverkusen vence Hannover em jogo marcado por muita neve

O Bayer Leverkusesen venceu o Hannover neste domingo (10) por 3 a 2 na HDI-Arena pela 25ª rodada da Bundesliga. Debaixo de muita neve, Kevin Volland marcou dois para o Leverkusen, Havertz também anotou para os vitoriosos e Jonathan e o gol contra de Weiser descontaram para os times da casa. Com a vitória, o Leão permanece na quinta colocação da tabela, com 42 pontos. Já o Hannover, segue em 17ª posição, situação crítica de vice-lanterna, com 14 pontos.

Volland domina o primeiro tempo

O campo estava dominado por neve, sendo impossível de jogar em algumas situações, sendo parado e retomado diversas vezes, além de funcionários da casa que limpavam o gramado. Mesmo com a situação, o Leverkusen não se abalou e foi para cima. Aos 13 minutos, Kevin Volland abriu o placar para os visitantes e quinze minutos depois, aos 28, com ajuda de Julian Brandt, ampliou para 2 a 0. Já os anfitriões, tiveram trabalho para chegar até a área do rival. Aos 34, um situação inusitada: Haraguchi, finalizou tirando a bola do goleiro do Leverkusen, Hradecky, mas a mudança climática acabou favorecendo os visitantes: a bola parou pouco antes da linha, sem gol marcado.

Hannover corre atrás, mas cede no fim

Com a vantagem do jogo, o Leverkusen recuou e deixou o Hannover aproveitar e ir para cima com força total. Logo aos cinco minutos, Jonathan cabeceou para o gol após boa jogada e cruzamento de Haraguchi pela direita. Aos 28, o Hannover empatou em 2 a 2 com gol contra de Mitchell Weiser após confusão na área.

O time da casa lutava para manter o empate ou até mesmo garantir uma vitória, mas Havertz impediu o sonho dos torcedores da casa em bela jogada com o jovem Julian Brandt novamente: 2 a 3. Com o placar final, o Leverkusen garantiu os três pontos e não esqueceu de agradecer também a neve.

PRÓXIMO DESAFIO

O Bayer Leverkusen enfrentará o Werder Bremen em casa, na 26ª rodada, no próximo domingo (17), às 9h30, na BayArena. Já o Hannover busca os três pontos para sair da degola contra o Augsburg, fora de casa, no sábado (16), às 11h30.