Em jogo de sete gols, Slavia Praga vence na prorrogação e elimina favorito Sevilla

O Slavia Praga derrotou o Sevilla por 4 a 3, na Eden Arena, na República Tcheca, pelas oitavas de final da Europa League. A primeira partida teve o placar de 2 a 1 para os tchecos, e com a vantagem os mandantes tinham a vantagem para se classificarem e confirmarem a zebra.

A partida começou em um ritmo bem lento e demorou a engrenar, só aos 14’, o Červenobílí chegou perigosamente pela primeira vez e marcou o gol, com Ngadeu jogando um balde de água fria nos espanhóis.

Os Rojiblancos tentaram uma resposta para se colocarem de volta no jogo. Aos 37’, Banega armou grande jogada e arrisca um chute de longe que assustou o arqueiro adversário.

O Sevilla parecia estar mais a vontade na partida. Em boa trama, Promes penetrou perigosamente na área e foi derrubado por Kolar: penalidade máxima. Ben Yedder converteu e conseguiu o empate.

Na reta final, os mandantes demonstram uma mudança de atitude com o empate sofrido no fim do primeiro tempo. Apenas 10 segundos após o início do segundo tempo, Navas derrubou Boril na área e o pênalti foi assinalado. Soucek estufou as redes e deixou os tchecos na frente do marcador.

Aos 54’, o Sevilla chegou com Munir, depois do desvio de cabeça de Roque Mesa, empurrou para o fundo do barbante pondo a equipe de Pablo Machín de volta no jogo.

O Slavia Praga começou a sofrer uma pressão absurda dos visitantes, mas com uma defesa bem organizada, conseguiu segurar o ímpeto do adversário, levando o jogo para a prorrogação.

Com o placar empatado em dois a dois, e assim como ocorreu no segundo tempo, a equipe de Praga começa melhor e aos 95’, Soucek driblou Banega e arriscou a finalização, exigindo uma excelente defesa de Vaclik.

Aos 98’, Franco Vásquez ascendeu mais ainda a chama da esperança dos espanhóis e virou o jogo, após roubar a bola de Stoch no meio, chutou de fora da área e venceu o goleiro Kolar.

O duelo parecia estar praticamente ganho, mas quando menos se esperava, Van Buren recebeu e girou dentro da área, arrematando para o fundo do gol.

As equipes pareciam não estar muito afim de ir para as penalidades máximas. Aos 115’, Zmrhal fez falta perigosa no meio-de-campo, matando aquilo que parecia ser um contra-ataque perigoso para o Sevilla.

Mas quando menos se esperava, Olayinka chutou, a bola foi bloqueada pela defesa e sobrou para Ibrahim Traoré e marca o gol que definiu o grandioso confronto que tivemos no leste europeu.