Manchester United e Barcelona se encontram pelas quartas de final da UCL

Na tarde desta quarta feira (10), no estádio Old Trafford, Barcelona e Manchester United irão protagonizar um dos jogos mais importantes dessas quartas de final da UEFA Champions League. Com as duas equipes disputando uma vaga para a tão sonhada final, esse encontro de dois gigantes europeus, promete ser uma grande exibição de futebol.

O Barcelona está vivendo uma ótima temporada tantos nos campeonatos nacionais e na Champions, quer fazer valer seu histórico bom de vitórias sobre os times ingleses para virar finalista da competição.

O United que protagonizou uma virada extraordinária, está com as energias rebocadas para não deixar essa tão sonhado vaga escapar, a esperança de terminar a temporada com um possível título e ainda mais sendo da Champions League, não vai ser esquecido tão facilmente.

Solskjaer diz que parar Messi não é uma tarefa impossível

Após um grande resultado quando ninguém acreditava em sua classificação, o Manchester United vem falando muita gente que o considerava o azarão da competição. O técnico Ole Günnar Solskjaer demonstrou como sua equipe se encontra entusiasmada para conseguir o o sonhado resultado.

Sabendo da ótima fase de Lionel Messi, o comandante disse sobre o momento extraordinário do argentino. Disse que não existe uma maneira específica de parar o melhor jogador do mundo, mas que nada é impossível.

“Que plano se pode ter contra um dos melhores do mundo? Estamos motivados por ter a oportunidade de enfrentá-lo. Jogamos contra Cristiano Ronaldo, Hazard, Mbappé e Neymar. Messi é muito bom, mas também estão Coutinho e Suárez. Ele (Messi) é fantástico, um dos melhores da história. É difícil pará-lo, mas nunca é impossível”, disse o treinador.

O comandante do Red Devil’s comentou sobre a virada contra o PSG. O mesmo disse que deve levar a motivação do jogo passado adiante, dizendo que mesmo o Barcelona estando em boa fase, a classificação não é algo distante.

“(O jogo contra o PSG ensinou) Que podemos lutar contra os melhores. Quando saiu o Barcelona no sorteio, estávamos vendo todos juntos na televisão no vestiário, e eu vi o sorriso na cara de todos os meus jogadores”, declarou.

Piqué se diz animado com sua volta ao Old Trafford vestindo a camisa do Barça

O defensor do Barcelona, Gerard Piqué, escreveu uma história importante com o time inglês nos seus quartos anos representando a camisa dos Red Devil’s. Agora voltando para disputar uma vaga na semifinal como adversário, fez com o que jogador lembrado de momentos importantes de sua carreira.

“Quando nos pegamos o United (no sorteio), eu fiquei entusiasmado. Eu tenho um carinho especial por eles e espero que tudo ocorra bem para eles no futuro. É um jogo especial para mim porque foi a onde eu virei um adulto, aprendi muita coisa dentro e fora de campo. Quando voltei para casa (Espanha), voltei se do outra pessoa”, relatou o camisa 3.

Piqué não deixou de comentar o grande momento que vive o Barcelona. Estando com o título do Campeonato Espanhol encaminhado e na final da Copa do Rey, o Barça espera fechar a temporada com três títulos, mas o zagueiro garante que o time joga sem pressão.

“Estamos em uma ótima forma com o título do Espanhol perto e estando na final da Copa del Rey. Estamos indo bem e estamos satisfeitos, sem pressão. Queremos garantir um bom resultado para voltarmos ao Camp Nou tranquilos”, disse o defensor.