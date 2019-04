Jürgen Klopp parabeniza desempenho do Liverpool e elogia força dos semifinalistas

O Liverpool passeou no Estádio do Dragão e carimbou seu passaporte para às semifinais da Champions League pela segunda temporada consecutiva. A equipe da terra da rainha venceu o Porto por 4 a 1, nesta quarta-feira (17). Com a vitória, os Reds terão pela frente o Barcelona.

O treinador Jürgen Klopp destacou a dificuldade do confronto, já que houve muitas disputas físicas e foi preciso tomar cuidado para evitar faltas perigosas.

"Estou muito, muito feliz, como você pode imaginar. Eu disse antes que seria muito difícil, provavelmente todos vocês achavam que era o que eu tinha a dizer, mas eu sabia, então como eu poderia me surpreender agora, foi difícil? Algumas coisas no futebol você não pode defender em primeiro lugar, as bolas longas que eles jogam atrás, a fisicalidade. Houve muitos desafios físicos em que, como defensor, você tem que ser um pouco mais cuidadoso, porque se você fizer uma falta então é um tiro livre, o que eles queriam, ou pior, talvez uma penalidade. Então não tivemos a melhor reação nas segundas bolas", frisou.

O alemão ainda comentou sobre o duelo da próxima fase da competição continental. Realizado, Klopp reforçou que não irá pensar sobre isso, e sim na partida da Premier League.

"Estamos na semifinal, jogamos contra o Barcelona, ​​você pode imaginar que não penso muito nisso. Mas estou muito feliz com o fato de que nós chegamos. Encontraremos coisas em que pensamos que provavelmente poderíamos usá-lo ou o que quer que seja, mas do outro lado, não me importo, não me importo hoje à noite. Hoje à noite estamos na semifinal e jogamos no domingo contra o Cardiff. Isso está em minha mente e estará em minha mente 100% quando eu acordar amanhã e não o jogo contra o Barcelona", expressou.

O comandante ainda parabenizou o desempenho do Liverpool. Ele ainda reforçou a força dos times nesta fase da Champions, porém, não poupou elogios ao Ajax.

"E aqui hoje, tudo poderia ter acontecido. Nós lidamos muito bem com isso, então estou muito feliz com isso. Nas quartas de final da Liga dos Campeões existem apenas equipes incrivelmente fortes. Eu não vi nada do jogo do Tottenham e City, obviamente, então não posso dizer nada sobre isso. Mas o que eu vi das duas vitórias do Ajax. Se eu ainda usasse meu chapéu, eu teria que tirar para eles. É inacreditável como jogam. No futebol, eu tenho que dizer o maior elogio de como eles passaram, vencendo a Madrid e a Juve da maneira que eles fizeram. É inacreditável. Quatro equipes muito fortes nas semifinais e isso continua interessante", concluiu.