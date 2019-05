Bayer Leverkusen empata com Schalke 04 e se mantém vivo na briga pela Champions

Pela 33ª e penúltima rodada da Bundesliga, o Bayer Leverkusen recebeu o Schalke 04, na manhã deste sábado (11). Precisando vencer para alcançar o G-4 do torneio, o time da casa até saiu na frente, mas não segurou o resultado que poderia ajudar muito para o seu objetivo final.

Faltou a boa pontaria

No primeiro tempo, o Bayer Leverkusen teve uma posse de bola bastante superior, assim criando mais oportunidades. Foram oito finalizações, sendo apenas duas na direção gol. Em uma delas, Kai Havertz, conseguiu abrir o marcador aos 31 minutos. O Schalke pouco produziu, de dois chutes de tentados, apenas um levou perigo, facilitando a vida do rival.

Depois do descanso, o time da casa continuava melhor, tendo mais chutes, mas a pontaria não estava das melhores. O Schalke, mesmo com dificuldades, foi premiado logo de cara com Burgstaller, aos dois minutos de jogo, empatando o duelo. O time ainda teve a chance de virar com Caligiuri em cobrança de pênalti, mas o goleiro Hradecki não deixou e o empate permaneceu no placar.

Com as honras divididas, o Leverkusen chega a 55 pontos, na 5ª posição, mesma pontuação do Borussia Monchengladbach, que está acima pelo saldo de gols. Já o Schalke está em 15º, com 32, mas sem ameaça de descenso na competição

Na última rodada, os Leões vão a capital do país encarar o Hertha Berlin, no próximo sábado (18), às 10h30 (horário de Brasília). Já o S04, joga pela última vez em casa nesta temporada, no mesmo dia e horário, encara o Stuttgart, time que disputará o playoff contra o rebaixamento.