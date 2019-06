Agora é oficial: Luka Jović é do Real Madrid até 2025!

O mercado de transferências na Europa segue a todo vapor! Na manhã desta terça-feira (4), o Real Madrid pôs fim na novela com o atacante Luka Jović. Por 70 milhões de euros (cerca de R$ 306 milhões), o clube merengue acertou a contratação do atacante sérvio, que pertencia ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha, até 30 de junho de 2025.

Jović, de 21 anos, chamou atenção da equipe espanhola após fazer boa temporada pelo time alemão, com quem chegou à semifinal da UEFA Europa League, sendo eliminado pelo Chelsea. No Campeonato Alemão ficou em sétimo, foi o terceiro no ranking de artilheiros da época, com 17 gols, só atrás de Lewandowski (Bayern de Munique), com 22 gols, e de Paco Alcácer (Borussia Dortmund), com 18. Em toda a temporada, o novo atacante do Real teve 48 jogos, 27 gols e seis assistências.

Uma das principais características do atleta é explosão física e a finalização. Pelo time frankfurtiano, Jović formava boa dupla de ataque com o croata Ante Rebic, que é pretendido por Tottenham, PSG e Manchester United. Já o recém-contratado pelos madridistas também despertou interesse do Manchester United, além do Chelsea.