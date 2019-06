Sondado por Real e Juventus, Pogba conta: ''Pode ser uma boa hora para um novo desafio''

Os dias do meia Paul Pogba no Manchester United podem estar cada vez mais próximos do fim. O jogador já mostrou interesse em deixar o clube inglês e neste domingo (16), a situação piorou ainda mais.

O jogador deu uma entrevista para um jornalista, no Japão, onde deixou seu futuro em aberto: “Depois desta temporada e tudo o que aconteceu, com ela sendo a minha melhor temporada também, acho que para mim, pode ser uma boa hora para ter um novo desafio em outro lugar. Estou pensando nisso, um novo desafio em outro lugar", disse Pogba.

La déclaration de Paul Pogba sur son avenir en vidéo. #MUFC

pic.twitter.com/hprur7aXXp — Manchester United (@MUnitedFR) 16 de junho de 2019

Recentemente, o nome do jogador foi vinculado ao Real Madrid e a Juventus, os jornais espanhóis afirmam que o técnico do clube Merengue, Zinedine ZIdane, tem Pogba como um dos alvos para reforçar o meio-campo. Por outro lado, o jornalista italiano Di Marzio, conhecido por ser uma grande fonte, já publicou que representantes da Vecchia Signora entraram em contato com o empresário do jogador para negociar um possível retorno ao clube italiano.

O jornal inglês Telegraph, publicou que os Red Devils estão dispostos a ouvirem propostas, caso a oferta seja de £160 milhões (R$: 783,3 milhões, na cotação atual).

A temporada do camisa seis foi cheia de altos e baixos, no início da temporada, o ex-técnico do United, José Mourinho, o colocou no banco de reservas, gerando diversos comentários na imprensa inglesa sobre os dois, com a demissão do português e a chegada de Solskjaer em dezembro de 2019, o francês cresceu de rendimento, onde marcou vários gols e deu diversas assistências, levando o time para a 4° colocação da Premier League.

No final, caiu de rendimento, onde foi contestado por grande parte da torcida inglesa. Mesmo sendo um jogador com mais gols e assistências na temporada pelo clube, Pogba perdeu o prêmio de melhor jogador do Manchester United para o lateral-esquerdo Luke Shaw.

Veja os números de Pogba na temporada 18-19: