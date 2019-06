"Que venga Brasil": Argentina apresenta bom futebol, vence Venezuela e chega às semis

Venezuela e Argentina se enfrentaram, nesta sexta-feira (28), pelas quartas de final da Copa América, no Maracanã. Com gols de Lautaro Martinez e Lo Celso, os hermanos venceram a partida e agora enfrentam o Brasil, na próxima terça-feira, no Mineirão, pela semifinal da competição.

Os argentinos tiveram uma grande exibição no primeiro tempo e até poderiam ter resolvido a partida nos primeiros 45 minutos. Apesar disso, foi o gol de Lo Celso que deu números finais a partida.

Domínio Albicelestes

Querendo deixar para trás a campanha regular na primeira fase da Copa América 2019, a Argentina começou a mil por hora. A pressão dos hermanos começou logo aos 3 minutos do primeiro tempo. Messi lançou para Lautaro Martínez, que dominou e enfiou a bola para Agüero. O atacante bateu firme, mas o goleiro venezuelano espalmou para escanteio.

O bombardeio argentino continuou e na terceira chegada na área veio o gol que abriu o placar. Messi cruzou na área, a bola passou pela zaga e sobrou para Agüero. O atacante bateu cruzado e Lautaro Martínez, de letra, desviou e marcou 1 a 0.

Foto: Luis Araujo / VAVEL Brasil

Os argentinos continuaram pressionando a Venezuela em seu campo de defesa. Em mais uma jogada de perigo, Messi bateu e foi travado pela zaga. Do meio pro fim da primeira etapa, os venezuelanos conseguiram trocar mais passes a até tiveram algumas jogadas ofensivas mas sem muito perigo para o goleiro Armani. Nesse momento o que mais chamava atenção não era o jogo truncado em campo, mas sim o duelos de torcidas nas arquibancadas. Brasileiros a todo momento provocavam os argentinos cantando musicas e gritando olé quando a Venezuela trocava passes.

2º tempo

Por pouco Lautaro não marcou seu segundo gol na partida. Ele recebeu grande passe em profundidade, avançou e finalizou com força. A bola bateu na trave dos venezuelanos e saiu pela linha de fundo. Na segunda oportunidade, Acuña fez boa tabela com Aguero, driblou a zaga e cruzou. Lautaro tentou completar mas passou direto pela bola.

Foto: Luis Araujo / VAVEL Brasil

Com o passar do primeiro tempo, a Venezuela começou a trocar passes no campo de defesa e a Argentina subiu a marcação, não deixando a Vinotinto sair jogando com tranquilidade. Mas as chances começaram a aparecer e parecia que o empate era iminente. Na melhor chance venezuelana, Hernández apareceu de surpresa às costas da zaga e mandou um chute cruzado. Armani fez grande defesa e salvou a Argentina!

Como diriam os sábios, quem não faz leva. Agüero recebeu na entrada da área e chutou. Fariñez, o goleiro que se destacou pela Venezuela na Copa América, soltou a bola nos pés de Lo Celso. Ele só empurrou pro gol e sacramentou a classificação Argentina.