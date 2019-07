Nketiah se destaca e Arsenal bate fácil Fiorentina pela Champions Cup

O Arsenal mais uma vez mostrou força para a temporada e goleou a Fiorentina, por 3 a 0, na noite desse sábado (20), no Bank of America Stadium, pela International Champions Cup. Os gols do confronto foram marcados por Nketiah, duas vezes, e Willock.

Juventude britânica brilha

A equipe inglesa apresentou um certo domínio das ações durante a primeira etapa, ameaçando principalmente graças a velocidade do seu trio ofensivo, formado por Nelson, Saka e Nketiah. Os italianos tinham no contra-ataque a oportunidade de atacar, mas apresentavam dificuldades para sair jogando quando o rival ficava bem montado na defesa.

O ritmo dos Gunners estava acelerado, como se a última partida, contra o Bayern, não tivesse terminado. O jovem Nketiah, que brilhou no confronto anterior, foi quem abriu o placar, aos 15 minutos. Bukayo Saka mostrou muita habilidade, passou pela defesa e cruzou para o atacante da camisa 30 completar pro fundo das redes.

Com a vantagem, o time londrino administrou o duelo com uma estratégia que valorizava a troca de passes. Com isso, a posse de bola chegou a ser de 60% para os ingleses. Já no fim, os Fiorentinos encontraram uma ligação direta da defesa para o ataque e Sottil recebeu livre e chutou forte, mas o goleiro Martínez brilhou e conseguiu evitar o empate.

As estrelas decidem

Para o segundo tempo, a La Viola voltou determinada para igualar o marcador e adiantou a sua linha marcação. Logo nos primeiros minutos, Benassi conseguiu disparar pelo lado direito e chutou bem, mas Leno, que substituiu Martínez no gol, precisou se esticar para defender a bola, que ia entrando no ângulo.

Na medida em que o tempo foi passando, o Arsenal foi colocando em campo os principais nomes de seu elenco, como Mkhitaryan e Lacazette, que entrou no intervalo. E foi com a participação desses jogadores que Nketiah marcou novamente, o segundo gol no jogo. O meia armênio cruzou para o atacante francês, que só ajeitou para a promessa inglesa ampliar.

O dois a zero pareceu ter afetado a disposição que a equipe italiana vinha apresentando. A última tentativa efetiva veio aos 37', em uma tentativa de primeira de Giovanni Simeone, na entrada da pequena área, mas que saiu fraco pela linha de fundo.

Para fechar a conta, os Gunners fizeram mais um, decretando a goleada. Com tranquilidade e aproveitando uma zaga desorganizada do adversário, Lacazette encontrou Willock livre no lado esquerdo, cara a cara com o goleiro, e o volante chutou forte, no alto, sem chances de defesa.

Últimos jogos

Para fechar a participação das duas equipes na competição, na terça-feira (23), o Arsenal enfrenta o Real Madrid, FedEx Field, às 20h (Horário de Brasília). No dia seguinte, a Fiorentina joga contra o Benfica, na Red Bull Arena, às 21h.