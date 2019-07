Rodrygo marca golaço, mas Bayern de Munique derrota Real Madrid pela Champions Cup

No NRG Stadium, Real Madrid e Bayern se enfrentaram pela Champions Cup. O placar do jogo foi 3 a 1 para os bávaros. Os gols alemães foram de Lewandowski ,Tolisso e Gnabry. Já o tento de honra dos merengues foi de Rodrygo.

Domínio Merengue

O jogo começou com o Real assustando em duas oportunidades: Aos 4', com Isco que desviou cruzamento rasteiro de Modric, obrigando Neuer a fazer bela defesa. Seis minutos depois, o croata chegou pela esquerda e acionou Benzema, que se enrolou com Kimmich e chutou mascado para do goleiro.

Apesar do domínio, quem abriu o placar foi o Bayern aos 15', em jogada que Tolisso recebeu lançamento, chutou mas Marcelo salvou em cima da linha. No rebote, o próprio francês completou para as redes.

Aos 38', os blancos voltaram a assustar com o estreante Eden Hazard, que fez boa jogada pela esquerda e chutou da entrada da área dando trabalho para o goleiro.

Atropelo Bávaro

Na segunda etapa,o Real Madrid trocou os 11 jogadores e promoveu a estréia do brasileiro Rodrygo. Com as trocas feitas quem dominava as ações ofensivas era o Bayern que esbarrava na boa atuação de Navas.

Aos 65', os bávaros aumentaram a vantagem, em lançamento de Sule para Lewandowski que girou e chutou no canto direito, sem chances para o goleiro.

O Bayern voltou as redes aos 69'. Goretzka cruzou para Gnabry, que dominou e sem deixar a bola cair, mandou um foguete no canto esquerdo do goleiro.

Ainda tivemos tempo para um golaço de Rodrygo. O atacante sofreu a falta na entrada da área. Na cobrança, mandou no ângulo direito.