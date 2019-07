Newcastle acerta contratação do Joelinton, quebrando recorde de maior transferência do clube

Após a saída do atacante venezuelano Salomon Rondón para o futebol chinês, o Newcastle agiu rápido no mercado e acertou a contratação do atacante Joelinton, ex-Hoffenheim por £40 milhões (R$: 187,1 milhões na cotação atual). A negociação do brasileiro, quebrou o recorde de maior transferência da história do clube.;

"Estou muito feliz por estar aqui", disse Joelinton. “Eu sei que é um grande investimento que o clube fez em mim e isso tem uma enorme responsabilidade.''

''Eu sei que é uma responsabilidade muito grande; o grande Alan Shearer, o maior ídolo do time. Sei que é uma responsabilidade muito grande, mas estou preparado, sei da confiança de todos aqui no clube, de estar me trazendo hoje e como falei, espero contribuir dentro de campo, estou feliz, estou preparado e tenho certeza que não faltará vontade e dedicação para fazer vários gols e honrar essa camisa enorme'', disse o novo jogador dos Magpies sobre usar a camisa nove de Alan Shearer.

Foto: Divulgação/Newcastle

Joelinton foi revelado pelo Sport, onde se destacou e logo foi comprado pelo Hoffenheim em 2015. Nesse período, o atacante disputou 36 partidas, anotou 11 gols e deu nove assistências pelo clube alemão. Além disso, o jogador teve uma breve passagem por empréstimo pelo Rapid Viena, da Áustria, onde fez 79 partidas, marcou 21 gols.

O clube brasileiro receberá 2,25% do valor da negociação por ser o clube formador, algo em torno dos £900 mil (R$: 4,2 milhões).

A transferência de Joelinton quebrou o recorde de maior negociação do clube, onde até então era do meia paraguaio Miguel Almirón, quando foi comprado por £21 milhões, em 2018. Veja a lista completa das maiores contratações da história do Newcastle.