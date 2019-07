Insatisfeito no Paris Saint-Germain, Neymar é especulado em grandes times europeus

Uma das grandes novelas desta janela de transferência, é a do brasileiro Neymar, que ainda não decidiu seu futuro. Apesar de suas atitudes declararem um forte desejo de sair do Paris Saint-Germain.

Como nada esta decidido,nós iremos mostrar com detalhes, todos os times interessados em sua contratação.

Barcelona

Foto:Divulgação/Barcelona

O Barcelona é o favorito nesta briga por Neymar, já que o atleta tem relações muito fortes com os principais jogadores da equipe blaugrana. A proposta dos espanhóis ao PSG, é de 40 milhões de euros, juntamente com as idas de Phillipe Coutinho e Ousmane Dembélé em definitivo para os franceses.

Este tipo de proposta envolvendo jogadores por parte dos Culés, se deve a falta de dinheiro do clube. Segundo o jornal "El Confidencial", o problema financeiro se dá pela contratação de Griezmann. O francês custou 100 milhões de euros.

Real Madrid

Foto: Divulgação/Real Madrid

O Real Madrid apareceu como uma surpresa nestes capítulos. Os blancos acabaram de contratar Eden Hazard. O jornal catalão "Mundo Deportivo revelou a proposta madrilenha e que estão dispostos a desembolsarem 90 milhões de euros, mais o atacante galês Gareth Bale. A legião de brasileiros em Madrid, formada por: Marcelo, Casemiro, Vinícius Júnior e Rodrygo, pode ser um fator a favor da contratação.

Juventus

Foto: Reprodução/Juventus

A Velha Senhora apareceu com uma proposta interessante. Os italianos estão dispostos a oferecer Paulo Dybala e o velho conhecido dos parisienses, Blaise Matuidi. Contudo, entraria uma uma quantia em dinheiro, que até o momento não foi divulgado valores exatos. Caso a equipe de Turim concretize a transação, terá um dos ataques mais estrelados do futebol mundial: com Cristiano Ronaldo e Neymar.

Paris Saint-Germain

Foto:Divulgação/PSG

As chances de Neymar permanecer no clube francês são remotas, devido ao clima que foi criado com o elenco e diretoria. O camisa 10 se apresentou com atraso e deu diversas declarações, onde declarou que seu maior momento no futebol foi a virada contra o próprio Paris Saint-Germain, quando ele ainda era atleta do Barcelona.

Jogador do Paris Saint-Germain, Neymar causou burburinho na imprensa francesa ao lembrar do sexto gol do Barcelona contra o próprio PSG, na Champions League 2016-17. A entrevista foi concedida pelo brasileiro ao canal Oh My Goal, no YouTube. 🔥 pic.twitter.com/jjz5guzcTO — VAVEL Brasil (@VAVEL_Brasil) July 15, 2019

A única possibilidade de permanência é se nenhuma proposta agradar o PSG, e o brasileiro será obrigado a ficar.

Conclusão

Neymar poderá escolher entre vários destinos, mais uma coisa é certa: onde o atleta jogar, haverá um peso e uma carga emocional. Os times estão de olho em sua exposição na mídia. Fora de campo, seus problemas disciplinares em relação a torcida, como no episódio em que ele agride um fã do Stade Rennais,após derrota do PSG na final da Copa da França.