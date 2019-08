Daniel James faz golaço, mas United fica no empate com Southampton fora de casa

O Manchester United chegou ao terceiro jogo da Premier League sem vitória. Neste sábado (31), a equipe comandada por Ole Gunnar Solskjaer foi até o St Mary's Stadium, no sul da Inglaterra e empatou com o Southampton por 1 a 1. Daniel James fez para os Diabos Vermelhos e Vestergaard empatou para os donos da casa.

A equipe visitante teve as melhores chances do primeiro tempo, mas a primeira chegada foi do Southampton. Logo aos sete minutos, Boufal recebeu na entrada da área e chutou cruzado, a bola passou perto da trave.

O primeiro gol do jogo não demorou muito. Aos nove minutos, McTominay achou Daniel James na esquerda, o galês entrou da área e soltou um foguete no canto esquerdo, sem chances para o goleiro Gunn.

Foto: Divulgação/Premier League

Aos 18, McTominay levantou na área e Wan-Bissaka desviou, a bola passou por cima do gol dos Saints. Três minutos depois, aos 21 minutos, Rashford tocou para Daniel James, que entrada da área, soltou uma bomba com o pé direito e o goleiro Gunn defendeu.

No segundo tempo, a primeira chance foi dos Red Devils. Logo aos quatro minutos, Rashfrod entrou na área, limpou o zagueiro, mas o goleiro Gunn bloqueou o chute. Aos nove minutos, Boufal achou Adams dentro da área, mas o atacante finalizou para fora. Três minutos depois, Danzo cruzou para a área e o zagueiro Vestergaard ganhou de Lindelof para empatar a partida.

O Southampton ficou com um a menos aos 27 minutos. Danzo fez falta em McTominay e recebeu o segundo cartão amarelo. Com um a mais, o United foi para cima dos donos da casa. Aos 28, Daniel James recebeu dentro da área e finalizou de pé esquerdo, Gunn defendeu.

Ainda deu tempo do United criar mais uma chance. Aos 37, Pogba tocou para Rashford, que dentro da área, finalizou de esquerda e o goleiro do Southampton defendeu com o pé direito.

As equipes só voltam a campo no dia 14 de setembro, após a parada da data Fifa. O Manchester United recebe o Leicester, às 11h, em Old Trafford. O Southampton encara o Sheffield United, também às 11h, no Bramall Lane, em Sheffield.