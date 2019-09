Internazionale bate Udinese e assume liderança do Campeonato Italiano

Com o tropeço da Juventus - empatou com a Fiorentina-, a Internazionale precisava do triunfo para garantir o sonhado primeiro lugar. Os Nerazzurri não decepcionou ao vencer o Unidese, por 1 a 0, no Giuseppe Meazza, pela terceira rodada do Campeonato Italiano.

A partida perdeu o equilíbrio quando o time Zebrette contou com uma expulsão aos 35'. O meia Rodrigo De Paul perdeu a cabeça e deu um tapa no rosto de Candreva. Tento o auxilio do VAR, o juiz aplicou o vermelho direto. Possuindo a vantagem numérica, a Inter marcou o único tendo da partida aos 44. Godín cruzou na medida para Sensi, que desviou de cabeça.

Somando 9 pontos e 100% de aproveitamento, os comandados de Antonio Conte ocupam o primeiro lugar. Já o Undise está na 11ª colocação.

A Internazionale dá uma pausa na competição nacional e encara o O Slavia Praga, pela primeira rodada da Champions League, na próxima terça-feira (17), às 13h55. A equipe bianconeri duela contra o Brescia, no sábado (21), às 10h, pelo Italiano.