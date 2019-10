Chelsea domina, derrota Lille com gol de Willian e se recupera na Champions

Pelo Grupo H da Champions League, o Lille recebeu o Chelsea na segunda rodada. Os dois buscavam a primeira vitória, pois estrearam com derrota na competição. Assim, quem somou os três primeiros pontos na chave foi o time inglês, ao vencer os donos da casa francesa por 2 a 1. Abraham e Willian marcaram para os Blues; Osimhen para os Lobos.

Em jogo marcado pelo embate tático entre o treinador dos franceses, Christophe Galtier, e o comandante dos ingleses, Frank Lampard. Numa primeira metade em que as ações ficaram concentradas entre as duas intermediárias, foi o Chelsea quem abriu o placar, com o garoto Tammy Abraham, que aproveitou passe de Tomori para girar sozinho, no meio da zaga, e mandar quase caindo no canto do goleiro francês aos 22 minutos.

No minuto 33, o Losc Lille reagiu durante o período de domínio inglês. Depois de assustar o goleiro Kepa um minuto antes, Bamba cobra escanteio na medida para Osimhen cabecear para baixo e empatar a partida: 1 a 1. A partir da igualdade, o time de Galtier adiantou a marcação, mas foram os londrinos quem assustaram novamente.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, o Chelsea se lançou ao ataque. Em sobra da entrada da área, Jorginho bate firme e a bola bate na junção do travessão com a trave. Quase o terceiro gol do jogo.

Kanté o homem do meio de campo no primeiro tempo (Foto: Reprodução/Chelsea FC)

Poucas chances, mas teve gol brasileiro

O segundo tempo teve menos emoção que o primeiro. Se em toda etapa inicial teve 11 chutes ao total (6 a 5 para o Chelsea), a metade final teve apena sete (5 a 2 para o Chelsea). Sem poder ofensivo, o Lille barrava na boa linha defensiva treinada pelo ex-jogador Frank Lampard. Controlando as ações, o gol parecia questão tempo. E aconteceu.

Aos 77', Hudson-Odoi cruza na medida para Willian pegar, sem pulo de direita, e fazer um golaço para os Blues. Apático, os mandantes pouco chegaram ao ataque. Nos acréscimos, Kepa erra saída de bola e assusta a torcida azul, mas o goleiro se recuperou a tempo e conseguiu salvar o lance. No mais, nada mais. 2 a 1 para os ingleses de Londres.

Willian fez seu 300º jogo com a camisa do Chelsea (Foto: Reprodução/Chelsea FC)

Respiro inglês; lanterna francesa

Os primeiros três pontos na conta do Chelsea compensam a derrota sofrida em casa na estreia, para o Valência. Assim, o Lille segue sem pontos na chave e amargando a lanterna da chave. E na próxima rodada, os ingleses vão aos Países Baixos visitar o Ajax, às 13h55 da quarta-feira (23). No mesmo dia, às 16h, os franceses voltam a jogar em casa, mas contra o Valencia. Classificação o Grupo H: Ajax, 6 pontos; Chelsea, 3 pontos; Valencia, 3 pontos; Lille, zerado.