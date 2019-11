Vitória do Frankfurt e empate do Standart Liège embolam disputa  no grupo F da Europa League

Os dois jogos do grupo F da Europa League mostraram que o a disputa ainda está bem acirrada. No Emirates Stadium, o Arsenal saiu na frente, mas sofreu a virada do Eintracht Frankfurt por 2 a 1, com dois gols de Kamada. Já em Guimarães, o Vitória de Guimarães empatou com o Standart Liège por 1 a 1.

Os resultados embolaram ainda mais o grupo. A liderança continua com o Arsenal, que tem 10 pontos, seguido pelo Frankfurt, que tem nove, e o Liège, que tem sete. A lanterna do grupo fica com o Vitória de Guimarães, com dois pontos.

Arsenal 1 X 2 Eintracht Frankfurt

O jogo de hoje é mais uma prova da má fase do time de Unai Emery. São sete jogos seguidos sem vitória, contando Premier League, Copa da Liga Inglesa e Europa League.

O time da casa até começou melhor o jogo e dominou as ações do primeiro tempo. Ainda nos acréscimos, Aubameyang conseguiu colocar os Gunners na frente do placar.

Foto:Reprodução /UEFA Europa League

O que os ingleses não esperavam era a virada do Frankfurt no segundo tempo. A reação dos alemães começou cedo, com o gol de Daichi Kamada aos 55'. Logo após, aos 64', Kamada fez o segundo gol e encaminhou a vitória das águias.

Vitória de Guimarães 1 X 1 Standart Liège

O Vitória de Guimarães liderou todas as ações do jogo. Foram 23 chutes, com sete das oportunidades de gol. Já o Standart Liège chutou 14 vezes, chegando perto cinco delas.

Os gols foram marcados no primeiro tempo. Aos 39', Lestienne abriu o placar de pênalti para os visitantes. Já nos acréscimos, André Pereira empatou e decidiu o placar da partida.

Sequência de jogos

A última rodada do grupo J serão a decisiva, já que só o Vitória de Guimarães não tem mais chances de classificações. Os portugueses enfrentam o Frankfurt fora de casa, enquanto o Arsenal vai a Bélgica para jogar contra o Standart Liège. A vitória de qualquer um dos três times os classificam para as oitavas de final da Europa League.