Mönchengladbach perde liderança da Bundesliga após derrota para o Wolfsburg 

O Borussia Mönchengladbach não está mais no topo do Campeonato Alemão depois de perder para o Wolfsburg por 2 a 1, na Volkswagen Arena, pela 15ª rodada da Bundesliga, com gol no finalzinho do jogo de Arnold.

Os demais feitos foram de Schlager (Wolfsburg) e Embolo (Mönchengladbach), em confronto de superioridade por parte dos Lobos nas duas etapas e bom rendimento do brasileiro João Vitor.

Com este resultado, o Borussia foi para a vice colocação e tem 31 pontos, enquanto o Wolfsburg subiu para a oitava, e foi a 23.

Mais posse de um, mais finalizações do outro

O recorte explosivo da primeira etapa ficou por conta dos primeiros 20 minutos com agressividade do Lobos, em início distinto do que caracterizou o Wolfsburg nesta Bundesliga. Tido como time que pouco finaliza neste campeonato, já obtinha 5 finalizações em 20 minutos, entre elas, boas chegadas com o brasileiro João Vitor e o primeiro gol do jogo.

Pela esquerda, o brasileiro chegou em duas oportunidades, quando, aos 4’, acertou a trave de fora da área e, em seguida, num lance semelhante chutou por cima. A rede balançaria aos 13’, com Schlager, que recebeu assistência de Roussillon e finalizou bonito, de primeira, no ângulo.

A partir disso, o Mnchengladbach passou a equilibrar mais o jogo em termos de posse de bola, até chegar à sua primeira finalização na partida que originou no empate: Aos 14’, Plea cruzou, atravessou toda a área e chegou em Embolo que pegou de prima. Etapa se encerrou com superioridade de posse de bola do Borussia (44% contra 56%), mas, em contrapartida, superioridade de posse de bola dos Lobos, com o dobro — 8 contra 4 —, maioria deles, ocorridos no primeiro terço da etapa.

Arnold decide no final

O Borussia Mönchengladbach retornou para a segunda etapa de forma distinta. Após um primeiro tempo pouco perigoso, obteve dois grandes. Turan, aos 53’, saiu cara a cara e deu um toque por cima, mas Casteels estava atento, depois , Plea, que soltou uma finalização cheia de efeito e o goleiro, de novo, trabalhou, 53’.

João Vitor foi quem permaneceu sendo mais perigoso por parte do Wolfsburg. Pela direita, desta vez, chutou cruzado, tirando tinta da trave. Os Lobos estabeleceram, ainda, uma sequência de mais duas finalizações, com Arnold (59’) e Brooks (60’), ambos de cabeça.

Depois disso, o jogo esfriou, mas o Wolfsburg manteve-se superior nas finalizações e conduziu mais o jogo com a bola nos pés, até conseguir, aos 91’, virar com Arnold, que pegou uma sobra e decidiu no finalzinho, selando a vitória para os mandantes.

E agora?

Os times têm rodada, agora, no meio de semana, quarta-feira (18). O Wolfsburg receberá o Schalke, enquanto o Borussia Möchengladbach enfrenta o Paderborn, também como mandante, na tentativa de voltar à liderança. Ambos os jogos acontecem às 16h30