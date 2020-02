Surto do Coronavírus na Itália pode causar portões fechados em Inter de Milão x Ludogorets

De acordo com a informação divulgada primeiramente pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport, a Inter de Milão pode jogar com portões fechados diante do Ludogorets, na próxima quinta-feira (27), no Giuseppe Meazza, em jogo de volta pela fase de 16 avos de final da Europa League. Motivo? Surto do novo coronavírus na Itália.

Isso porque autoridades italianas confirmaram neste domingo (23) a terceira morte causada pelo vírus chinês no país europeu. O caso ocorreu em Cremona, cidade da região da Lombardia, a mais afetada pela epidemia.

Por conta também do novo Coronavírus, três jogos que deveriam acontecer neste fim de semana pelo Campeonato Italiano foram adiados (Inter x Sampdoria, Atalanta x Sassuolo e Verona x Cagliari).

Ainda segundo a informação do jornal, dirigentes do Ludogorets chegaram a conversar com diplomatas búlgaros na Itália, e foram aconselhados a não viajarem para o país. Depois de analisar alguns cenários, a Uefa preferiu seguir com a partida, mas sem torcida. Nessa linha de apuração, a entidade máxima do futebol europeu deve confirmar nas próximas horas a ausência da torcida.