Peter Bosz dá aula com Bayer Leverkusen na Escócia

Belíssima vitória alemã em Glasglow! Na capital da Escócia, o Bayer Leverkusen foi um visitante indigesto no gramado do Rangers em jogo válido pela ida das oitavas de Europa League. Fora de casa, os Leões fizeram 3 a 1 sobre os escoceses e conseguiram boa vantagem para o confronto de volta, marcado para a próxima quinta-feira (19). Graças a quem? Graças a Peter Bosz.

Na BayArena, até uma derrota por 2 a 0 classifica os alemães pelo critério do gol qualificado fora de casa. Logo, o triunfo é sustentável para o avanço às quartas. Vale lembrar que esta foi a segunda derrota consecutiva do Rangers em casa. Antes do Bayer, o Hamilton venceu no Ibrox Stadium pelo Campeonato Escocês. Em momento oposto, os Leões já acumulam o quarto confronto (contando Bundesliga) sem perder como visitante (três vitórias e um empate). A ousadia do treinador holandês de 56 anos é a grande semente.

Domínio alemão em Glasgow

Ainda com torcida e sem grandes alterações devido ao Novo Coronavírus, o jogo teve domínio dos alemães, que abriram o placar ainda no primeiro tempo, com Kai Havertz batendo pênalti aos 37 minutos. Mesmo fora de casa, a equipe de Peter Bosz teve 74% da posse de bola e superioridade nas ações, mas faltou a qualidade no último passe, tanto é que só cinco chutes foram dados pelos alemães contra dois dos mandantes.

Depois do intervalo, o cenário seguiu parecido, porém com a necessidade de Steven Gerrard empurrar seu Rangers para frente. Mais perigoso, o Bayer ampliou aos 67', com o chileno Charles Aránguiz. Logo em seguida, aos 75', Edmundson diminuiu e inflamou a fanática torcida escocesa. A partir do 1 a 2, os times trocaram ataques e até bola trave por parte do Bayer. E foi numa dessas ofensividades que os alemães ampliaram para 1 a 3 aos 88', com Leon Bailey, que entrou no lugar de Bellarabi.

No fim das contas, o placar favorável em 3 a 1 para o Bayer Leverkusen é de responsabilidade do treinador Peter Bosz, que mesmo à frente do marcador deixou seu time ofensivo e incomodando a leve reação dos escoceses. Paulinho e Bailey saíram do banco para os Leões continuarem atacando na reta final. Dessa forma, ao todo, das 13 finalizações do B04, oito foram a gol, nos 65% da posse de bola. Em contrapartida, o Rangers deu apenas nove chutes, três á meta.