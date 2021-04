Conte vê Inter 'perto da perfeição' após primeira vitória contra Juventus em cinco anos 

Um dos clássicos mais tradicionais do futebol italiano agitou a 18ª rodada da Serie A no domingo (17). A Internazionale levou a melhor no Derby D'Italia ao construir um 2 a 0 sobre a Juventus com um gol em cada tempo no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

"Para ganhar de uma equipe como a Juventus você tem que ser quase perfeito. Além da vitória, eu fico satisfeito porque conseguimos colocar em campo o que trabalhamos durante a semana nos treinos. Estou contente por eles porque estas vitórias dão confiança ao elenco e fazem acreditar que estamos no caminho certo", comemorou o técnico Antonio Conte, tricampeão italiano pela Juventus.

O resultado deixou a Inter com os mesmos 40 pontos do rival Milan, que é líder do campeonato e ainda joga na rodada.

"Conquistar o título é possível, e dar a eles a chance de acreditar nisso é o mais importante para mim após um ano e meio de trabalho. A eliminação na Champions League ainda dói porque sei que poderíamos ter feito mais, mas eles sabem que momentos como esse servem de lição para saber onde podemos melhorar", acrescentou o treinador.

Foto: Divulgação / FC Internazionale Milano

A Inter dominou o jogo, finalizando mais (17 contra 9). A Juventus chegou a abrir o placar com Cristiano Ronaldo, mas a arbitragem anulou por impedimento de Chiesa na jogada. Logo depois Vidal marcou o primeiro gol dele no Campeonato Italiano com uma cabeçada sem chance de defesa para Szczesny.

Lautaro Martínez e Brozovic tiveram a chance de ampliar ainda no primeiro tempo, Cristiano Ronaldo também finalizou, mas Handanovic levou a melhor. Os goleiros foram bastante exigidos, tanto que Szczesny defendeu bolas de Lukaku e Bonucci.

A Inter foi para o vestiário com a vitória parcial, mas ampliou logo no início do segundo tempo quando Barella partiu em velocidade após receber um lançamento do campo de defesa e encheu o pé direito ao ver o goleiro da Juventus sair para fechar o ângulo.

"Treinamos muito essa jogada, fico feliz que tenha dado certo. De forma geral, a equipe esteve muito concentrada e fez um jogo compacto, todos estão de parabéns", completou Bastoni, autor da assistência para o segundo gol da Inter.

A última vitória da equipe de Milão no Derby D'Italia tinha sido em setembro de 2016, quando Icardi e Perisic marcaram na vitória por 2 a 1. Na ocasião foi uma virada porque Lichtsteiner abriu o placar.

Classificação e próximos jogos

Desde que encerrou a participação na Champions League a Inter entrou em campo nove vezes e perdeu apenas uma (Sampdoria). A equipe ainda chegou às quartas de final da Copa da Itália (encara o Milan no final do mês) e atualmente divide a liderança do Campeonato Italiano com o Milan - ambos somam 40 pontos. No sábado (23), a equipe encara a Udinese (15º) fora de casa.

Enquanto isso, Pirlo terá pouco tempo para pensar no time que disputa a Supercopa da Itália diante do Napoli na quarta-feira (20). Atual campeã, a Juventus que ganhou antecipadamente o Scudetto em outras temporadas desta vez está apenas em quinto lugar, com 33 pontos, sete a menos do que os líderes.