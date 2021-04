Wanderson comemora boa fase do Krasnodar e mira crescimento na temporada

Há três anos no Krasnodar e um dos principais destaques do futebol russo, o meia-atacante brasileiro naturalizado belga Wanderson revelou estar vivendo uma expectativa grande para alcançar a marca dos 150 jogos pelo clube. Segundo o jogador, a meta é bater esse número em breve.

“Tenho uma história muito bonita no Krasnodar e, sem dúvida, é um clube que tenho muito carinho por tudo que vivi e que vivo por aqui. Espero, sim, chegar a marca dos 150 jogos com a camisa do clube nas próximas temporadas. Estou muito motivado para isso", falou.

Segundo Wanderson, o grupo tem tudo para crescer no Campeonato Russo.

“Vamos continuar nos dedicando para chegarmos ao fim do campeonato com bons resultados e com a equipe brigando entre os primeiros colocados. Esse é o objetivo de todos aqui”, disse.