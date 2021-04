Fiorentina fecha contratação de lateral Malcuit, ex-Napoli

O lateral-direito Kévin Malcuit, de 29 anos, chegou nesta quarta-feira (27) à Florença para fechar contrato de empréstimo com a Fiorentina. O francês estava no Napoli desde 2018, mas não tinha muito espaço na temporada atual.

Inicialmente, o contrato de Malcuit com a Fiorentina será de empréstimo até o fim da atual temporada. Formado nas categorias de base do Monaco, o lateral também já atuou por Vannes, Fréjus Saint-Raphaël e Niort, onde se destacou e ganhou chance de ir ao Saint-Étienne em 2015. Dois anos, ele se transferiu ao Lille, onde ficou apenas uma temporada antes de ser contratado pelo Napoli.

Malcuit fez 24 jogos na Serie A na primeira temporada pelo Napoli, mas depois perdeu espaço. Ele também sofreu com lesões e só atuou em seis partidas do Campeonato Italiano desde agosto de 2019.

O francês é a terceira contratação da Fiorentina nesta janela, após as chegadas do meio-campista Maleh, que vai continuar emprestado ao Venezia, e do atacante Kokorin, ex-Spartak Moscou.

A Fiorentina ocupa a 12ª colocação da Serie A, com 21 pontos em 19 rodadas. O time volta a campo na sexta-feira (29) contra o Torino, fora de casa, às 16h45.