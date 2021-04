Thomas Tuchel comemora vitória do Chelsea sobre Atlético: "Muito feliz pelos jogadores"

Jogando em Bucareste por conta da restrição de ingresso de pessoas vindas do Reino Unido à Espanha, o Chelsea venceu o Atlético de Madrid pelo placar mínimo na partida de ida das oitavas de final da Uefa Champions League. O gol da partida desta terça-feira (25) foi de Giroud, de bicicleta, aos 23 minutos da etapa final.

Depois do confronto, o comandante dos Blues, Thomas Tuchel falou à imprensa sobre sua percepção quanto ao duelo: "Estou muito feliz pelos jogadores e pela minha equipe por termos uma recompensa tão grande por um desempenho de alto nível. Foi muito importante estarmos absolutamente concentrados nos 96 minutos, aceitarmos também que é muito difícil criar oportunidades, mas fizemos tudo isso." relatou.

O técnico não poupou elogios a Giroud, autor do gol do jogo: "Ele pode estar orgulhoso. Se você o vê diariamente, não pode se surpreender. Ele está totalmente em forma, seu corpo está em forma, sua fisicalidade está no nível mais alto. Mentalmente, ele tenta todos os dias ser um jogador profissional de ponta neste nível e este é o nível que ele precisa ser. É o cara que traz um misto de seriedade e alegria nos treinos."

O que vem por aí

O jogo de volta contra o Atlético de Madrid será no dia 17/03, 17h, em Londres. Pela Premier League, os Blues jogam no domingo, 13h30, também sob seu mando contra o Manchester United. Na liga nacional, o Chelsea é quinto colocado com 43 pontos.